SG Sonnenhof Großaspach: Neuer Mann im Nachwuchsbereich

Die SG Sonnenhof Großaspach hat einen neuen Mann für den U19-Cheftrainer-Posten. Ab der neuen Saison ist Niklas Metzger der neue tonangebende Mann an der Seitenlinie beim ältesten SG-Nachwuchs, der aktuell den ersten Tabellenplatz in der EnBW-Oberliga belegt. Damit tritt der 25-Jährige die Nachfolge von Maurizio Blunda an, welcher sich anschließend nach Saisonende auf seine Stelle als Jugendleiter Sport sowie als Co-Trainer der Herren-Mannschaft beim Dorfklub konzentriert. Niklas Metzger betreute zuletzt als Coach die U19-Mannschaft des SV Fellbach in der Verbandsstaffel und fungierte parallel noch als Co-Trainer bei der 1. Mannschaft des SVF in der Oberliga.