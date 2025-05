SG Sonnenhof Großaspach mit Offensivfeuerwerk gegen TSG Balingen

Gerade einmal 16 Sekunden waren gespielt, als der Ball zum ersten Mal im Netz zappelte – allerdings durch ein Eigentor von Ferdinand Schmidt, das die TSG Balingen auf dem falschen Fuß erwischte. Großaspach ließ nicht locker: Bereits in der 5. Minute erhöhte Fabian Eisele per Kopfball auf 2:0 und stellte früh die Weichen auf Heimsieg.

Doch die Gäste aus Balingen schlugen zunächst zurück. Noah Neff verkürzte in der 18. Minute auf 2:1 und weckte zumindest kurzzeitig Hoffnung. Doch der Spitzenreiter ließ auch in der zweiten Halbzeit keine Zweifel an seiner Überlegenheit aufkommen. Mike Huras stellte in der 51. Minute den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her.

Mit einem Doppelschlag in der Schlussphase schraubte Großaspach das Ergebnis in die Höhe. Fabian Eisele traf in der 73. Minute zum 4:1, bevor Leon Schürer in der 81. Minute das 5:1 folgen ließ. In der Nachspielzeit machte Eisele seinen Dreierpack perfekt und traf zum 6:1-Endstand (90.+1).

Die SG Sonnenhof Großaspach bleibt mit diesem Kantersieg auch nach 32 Spielen ungeschlagen, hat 92 Punkte auf dem Konto und übertrifft dabei bereits die Marke von 100 Saisontoren (nun 102). Für die TSG Balingen, die sich bereits das Ticket für die Aufstiegsspiele gesichert hatte, war es trotz der Deutlichkeit ein Spiel ohne sportliche Konsequenz. In der Tabelle bleiben die Balinger mit 73 Punkten auf Rang zwei.