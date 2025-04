SG Sonnenhof Großaspach: "Mannschaft, die alles gegen uns geben wird"

Der Oberliga-Spitzenreiter SG Sonnenhof Großaspach gastiert am morgigen Mittwoch im Viertelfinale des DB Regio-wfv-Pokals beim FC Blaubeuren. Anpfiff der Partie beim Landesligisten auf dem Sportplatz Gerhausen in Blaubeuren ist um 17 Uhr.

Cheftrainer Pascal Reinhardt: „Das war ein typisches Derby am vergangenen Freitag zuhause gegen die TSG Backnang. Wir hatten leider nicht die Ruhe am Ball, die uns sonst auszeichnet und die komplette Dominanz über 90 Minuten vermissen lassen. Dennoch hatten wir Spielphasen, in denen wir drückend überlegen waren und uns auch klare Torchancen herausgespielt hatten. Aber der Gegner hat bis zum Schluss alles reingeworfen und am Ende geht die Punkteteilung dann auch in Ordnung. Vor allem, wenn man bedenkt, dass wir nach dem späten Rückstand nochmal so als Team zurückkommen. Das wird uns auch am morgigen Abend erwarten. Eine Mannschaft, die alles gegen uns geben wird, um in die nächste Runde einzuziehen. Wir werden aber dagegenhalten, müssen bessere Entscheidungen treffen und wieder zielstrebiger in Richtung Tor spielen. Wenn uns das gelingt und wir unsere Chancen effizienter zum Torerfolg nutzen, dann bin ich sehr guter Dinge, dass unsere Pokalreise weitergehen wird. Wir haben letztes Jahr erleben dürfen, wie schön das sein kann und daran wollen wir anknüpfen.“

Nicht mit dabei sein wird Marius Kunde, welcher sich im Derby am vergangenen Freitagabend zuhause gegen die TSG Backnang den Mittelfuß gebrochen hatte und am morgigen Mittwoch von Mannschaftsarzt Dr. Karsten Reichmann operiert wird. Ansonsten stehen Cheftrainer Pascal Reinhardt nach jetzigem Stand alle Spieler für das anstehende Pokalspiel zur Verfügung.

Der Gegner:

Aktuell belegt der FC Blaubeuren mit 16 Punkten aus den bisherigen neun Spielen der Aufstiegsrunde der Landesliga Württemberg Staffel 4 den dritten Tabellenplatz und hat damit auch weiterhin beste Aussichten auf den direkten sowie erstmaligen Aufstieg in die Verbandsliga Württemberg. Dabei holte das Team von Coach Darko Tomic Kirin sowie der beiden Spielertrainer Zeljko Haramina und Dario Tomic seit Wiederbeginn der Runde nach der Winterpause zuletzt zwei Siege aus den bisherigen drei Liga-Partien. In der bisherigen Pokal-Spielzeit setzte sich der FCB jeweils beim VfB Friedrichshafen (2:0), gegen den FV Rot- Weiß Weiler (3:1), beim SV Mietingen (9:7 n.E.) sowie bei der SSG Ulm 99 (4:3 n.V.) entscheidend durch und steht somit erstmals in der Vereinsgeschichte in der Runde der letzten acht Teams. Die Pokalpartie am Mittwoch ist außerdem das erste Aufeinandertreffen zwischen dem FC Blaubeuren und der SG Sonnenhof Großaspach. Geleitet wird die Partie am morgigen Abend von Schiedsrichter Steve Henriß (40, SC Geislingen) und seinen beiden Assistenten Justin Feyl und Luca Rukavina.

Rund um die Partie:

Auch am Mittwoch informiert die SG wie gewohnt auf ihren vereinseigenen Kanälen direkt vom Spielgeschehen. Einen ausführlichen Live-Ticker gibt es auch bei dieser Partie wieder über das FuPa-Matchcenter. Tickets für das Pokalspiel in Blaubeuren gibt es am Spieltag an den Tageskassen.