SG Sonnenhof Großaspach leith Augsburger Mittelfeldtalent aus

Die SG Sonnenhof Großaspach hat einen weiteren Neuzugang für die Saison 2026/27 zu vermelden. Vom Bundesligisten FC Augsburg wechselt Franz Xaver Bleicher mit sofortiger Wirkung per Leihe bis zum Saisonende nach Aspach. Der 19- jährige zentrale Mittelfeldspieler durchlief alle Teams der Augsburger Nachwuchsabteilung und bringt es trotz seines jungen Alters bereits auf 40 Einsätze für den FCA in der Regionalliga Bayern, in denen er vier Tore erzielte und zwei weitere Treffer vorbereitete. Beim Dorfklub wird der deutsche Junioren-Nationalspieler bereits bei der heutigen Trainingseinheit mitwirken und künftig mit der Rückennummer 4 auflaufen.
Sportlicher Leiter, Julian Schieber: „Franz Xaver Bleicher ist ein junger, sehr gut ausgebildeter Spieler, der viel Potenzial und gleichzeitig eine große Bereitschaft mitbringt, den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu gehen. Wir sind überzeugt davon, dass er mit seinen Qualitäten sehr gut zu unserer Spielidee sowie zu unserem Team passt. Für ihn geht es jetzt darum - eine Spielklasse höher - wertvolle Spielpraxis zu sammeln und gleichzeitig – trotz seines jungen Alters – bereits Verantwortung zu übernehmen. Wir freuen uns, dass Franz sich für den Weg mit uns entschieden hat, und sind überzeugt, dass die Leihe für alle Seiten eine sehr gute Lösung ist. Gleichzeitig bedanken wir uns bei den Verantwortlichen des FC Augsburg für die gute Zusammenarbeit.“
Franz Xaver Bleicher: „Für mich ist der Wechsel nach Aspach ganz bewusst der nächste Schritt. Ich möchte raus aus meiner Komfortzone, mich im Herrenfußball auf bestmöglichem Niveau beweisen und zeigen, dass ich auch dort meine Qualitäten einbringen kann. In den Gesprächen hatte ich direkt das Gefühl, dass der Verein einen klaren Plan mit mir hat und mir das Vertrauen schenkt, mich zu zeigen. Ich freue mich extrem auf die Mannschaft, die Spiele und darauf, die nächsten Monate gemeinsam richtig anzugreifen.“