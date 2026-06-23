SG Sonnenhof Großaspach leiht Stürmer aus der 2. Bundesliga aus

Die SG Sonnenhof Großaspach hat sich am heutigen Dienstag mit dem Zweitligisten SG Dynamo Dresden auf eine einjährige Leihe von Marlon Faß geeinigt. Der 20-Jährige war in der Vorsaison noch für den damaligen Regionalliga Südwest- Konkurrenten Stuttgarter Kickers am Ball und absolvierte 34 Pflichtspielen, in denen er elf Tore erzielte sowie vier weitere Treffer vorbereitete. Ausgebildet wurde der gebürtige Landauer in den Nachwuchsabteilungen des Karlsruher SC und der TSG Hoffenheim. Mit den Hoffenheimern feierte Faß in der Saison 2023/24 das Double bestehend aus U19- Meisterschaft sowie Pokalsieg, in der darauffolgenden Spielzeit krönte sich der Mittelstürmer mit 17 Toren außerdem zum Torschützenkönig der DFB-Nachwuchsliga (Gruppe A).
Vorstand Sport, Michael Ferber: „Mit Marlon Faß gewinnen wir einen jungen, sehr gut ausgebildeten Spieler, der trotz seines Alters bereits über wertvolle Erfahrungen auf professionellem Niveau verfügt. Er bringt eine enorme körperliche Präsenz mit und ist vor allem innerhalb der Box ein extrem gefährlicher Spieler. Wir sind absolut davon überzeugt, dass er mit seinen Qualitäten hervorragend in unsere Mannschaft passt und freuen uns darauf, ihn bei seiner weiteren sportlichen Entwicklung bestmöglich begleiten zu dürfen. Gleichzeitig möchten wir uns bei den Verantwortlichen der SG Dynamo Dresden für das Vertrauen bedanken.“
Marlon Faß: „Ich freue mich sehr auf die Aufgabe bei der SG. Die Verantwortlichen haben mir in den Gesprächen von Anfang an großes Vertrauen entgegengebracht und mir einen klaren Plan aufgezeigt. Für mich ist es wichtig, auf hohem Niveau Verantwortung zu übernehmen und meine Qualitäten auf dem Platz einzubringen. Die Mannschaft hat in den vergangenen Jahren bereits gezeigt, welche Ambitionen der Verein verfolgt. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir unsere Ziele erreichen, und kann es kaum erwarten, mit der Mannschaft auf dem Platz zu stehen.“