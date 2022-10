SG Sonnenhof Großaspach ist bereit fürs Gipfeltreffen Fußball-Oberligist aus Großaspach fährt den dritten Sieg in Serie ein. Das 2:0 gegen Villingen gibt Rückenwind für kommenden Freitag, wenn der Zweite den Spitzenreiter Stuttgarter Kickers im Fautenhau erwartet.

Mit dem völlig verdienten Heimdreier gegen den vor der Saison hoch gehandelten Klub aus der Doppelstadt im Schwarzwald, der mittlerweile aber im Keller feststeckt, sendete die Mannschaft von Trainer Evangelos Sbonias auch eine Kampfansage in die Landeshauptstadt. Am Freitag um 19 Uhr steigt im Fautenhau das mit Spannung erwartete Oberliga-Gipfeltreffen zwischen dem Zweiten aus Großaspach und den Stuttgarter Kickers, die das Klassement mit drei Zählern Vorsprung und dem viel besseren Torverhältnis anführen.

Ein Führungswechsel ist ausgeschlossen, trotzdem dürfte der klare Meisterschaftsfavorit vom Fuße des Fernsehturms nach der abermals starken SG-Leistung gegen Villingen gewarnt sein. Die Einheimischen waren von Anfang an überlegen, nach gerade einmal zwei Minuten wurde es im Gästestrafraum erstmals brandgefährlich. Fabian Benko hatte sich auf dem linken Flügel gekonnt durchgesetzt, sein Flachschuss verfehlte das Gehäuse von FC-Torwart Dennis Klose nur hauchdünn. In der neunten Minute durften Aspachs Anhänger aber die Arme hochreißen und das 1:0 bejubeln. Nach einem Freistoß von Marco Manudzio hatten die Villinger den Ball zunächst aus der Gefahrenzone befördert, doch Luca Wöhrle schlug ihn mit einer Bogenlampe postwendend wieder in den Strafraum zurück. Dominik Salz gelang es auf engstem Raum, die Kugel zu kontrollieren und mit Nico Engel den besser postierten Kollegen zu finden, der mit einem satten Schuss für die frühe Führung sorgte.

„Wir sind richtig gut in die Partie gestartet“, sagte SG-Coach Sbonias nach der Partie. Nach dem 1:0 bemängelte der 40-Jährige aber, dass „wir von der Spielweise her so ein bisschen unseren Weg verlassen haben“. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit gab es wenig Höhepunkte. Großaspach hatte alles unter Kontrolle, agierte aber nicht mehr so zwingend. Auf der anderen Seite musste SG-Keeper Maximilian Reule vor der Pause nur einmal eingreifen, als er einen langen Ball auf As Ibrahima Diakité rechtzeitig ablaufen und die Situation klären konnte.

Man habe in der Kabine klar besprochen, was nach dem Seitenwechsel wieder besser laufen sollte, verriet Sbonias und war mit der Umsetzung einerseits sehr zufrieden: „Wir hatten im zweiten Abschnitt zwei, drei wirklich hochkarätige Torchancen.“ Andererseits „hätten wir den Deckel viel früher draufmachen müssen“. Das taten seine Akteure zunächst nicht. Nach Bastian Frölichs Flanke auf den zweiten Pfosten sprang ein Kopfballaufsetzer von Salz aus kurzer Distanz über das Tor (60.). Ebenfalls über die Latte segelte Engels Schuss nach tollem Zuspiel von Salz (65.). Zuletzt hatte noch der eingewechselte Benedict Dos Santos das 2:0 auf dem Fuß, doch bei seiner Direktabnahme von der Strafraumkante fehlten wenige Zentimeter zum erlösenden Treffer (73.).

Das Bangen hatte in der 87. Minute ein Ende, als der Ball nach dem Bilderbuchfreistoß von Volkan Celiktas aus gut 20 Metern vom linken Innenpfosten direkt vor die Füße von Sasha Diakiese sprang, der mit seinem ersten Tor für die SG auf 2:0 erhöhte. Diese lange Zitterpartie hätte Sbonias sich, seinem Team und den Fans zwar gerne erspart, aber „wir haben bis auf eine einzige Torchance absolut nichts zugelassen. Daher ein großes Kompliment für die Arbeit gegen den Ball.“ Die könnte auch am Freitag gegen die Kickers der Schlüssel zum Sieg sein.