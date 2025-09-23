SG Sonnenhof Großaspach in Torlaune, SGV Freiberg abgeklärt

In der Oberliga Baden-Württemberg der A-Junioren war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

TuS Ergenzingen – SSV Reutlingen 2:1

Es entwickelte sich ein intensives Duell. Gaildonald Chefor Njekang brachte die Hausherren kurz vor der Pause in der 43. Minute mit 1:0 in Führung. Direkt darauf verlor der SSV Reutlingen Kjell Otterbach, der in der 45. Minute Gelb-Rot sah – ein schwerer Schlag für die Gäste. Linus Hellstern erhöhte in der 49. Minute auf 2:0. Zwar verkürzte Elyasa Isik in der 84. Minute für die Reutlinger, doch der späte Anschlusstreffer reichte nicht mehr, um die Niederlage abzuwenden.

FC-Astoria Walldorf – TSG Balingen 3:3

75 Zuschauer erlebten ein echtes Spektakel. Zunächst brachte Gabriele Giannetta Walldorf in der 44. Minute in Führung. Nach dem Ausgleich in der 53. Minute schien Walldorf alles klarzumachen, als Romeo Di Mauro mit einem Doppelpack in der 74. und 77. Minute auf 3:1 stellte. Doch die TSG Balingen U19 kämpfte sich zurück, verkürzte in der 82. Minute und schockte den Gastgeber tief in der Nachspielzeit mit dem 3:3-Ausgleich.

Bahlinger SC – SG Sonnenhof Großaspach 0:5

Ein Klassenunterschied wurde sichtbar. Bereits in der 18. Minute brachte Cayan Demirköprü die Gäste in Führung. Kurz darauf erhöhte Sidar Demirköprü in der 35. Minute per Foulelfmeter auf 2:0. Bahlingen schwächte sich zusätzlich selbst: Ali Al Maanaqi sah in der 39. Minute Gelb-Rot. In der Schlussphase drehte Sidar Demirköprü richtig auf und traf in der 87. und 89. Minute doppelt, ehe Sean Wallace in der 92. Minute den 5:0-Endstand herstellte.

SGV Freiberg – SV Waldhof Mannheim 3:0

Freiberg zeigte eine abgeklärte Leistung. Atiqullah Fetrati brachte die Gastgeber in der 44. Minute per Foulelfmeter in Führung. Nach dem Seitenwechsel legte Roman Timoshenko in der 66. Minute nach. Den Schlusspunkt setzte Marlon Kohler in der 89. Minute mit dem Treffer zum 3:0.

VfR Aalen – TSG 62/09 Weinheim 1:3

Die Partie begann kurios: Tom Gebauer lenkte den Ball bereits in der 9. Minute ins eigene Tor und brachte damit Aalen in Führung. Nach der Pause machte er seinen Fehler wieder gut und traf in der 58. Minute zum Ausgleich für Weinheim. In der Schlussphase drehte der Gast die Partie endgültig: Ismet Kartal traf in der 86. Minute zum 2:1, nur eine Minute später erhöhte Lenny Lucic auf 3:1.

SG HD-Kirchheim – Freiburger FC 1:3

Ein Blitzstart entschied das Spiel früh. Luis Schneider brachte die Freiburger mit einem Doppelpack in der 4. und 6. Minute schon früh komfortabel in Führung. Tim Van Soldt verkürzte in der 37. Minute für die Gastgeber, doch Filip Tritschler stellte in der 48. Minute den alten Abstand wieder her und sicherte dem Freiburger FC den Auswärtssieg.

