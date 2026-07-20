SG Sonnenhof Großaspach holt Zweitliga-Flügelspieler

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Die SG Sonnenhof Großaspach treibt ihre Personalplanungen weiter voran und kann mit Tim Rossmann am heutigen Montag einen weiteren Neuzugang für die Saison 2026/27 präsentieren. Der 22-Jährige war zuletzt für Fortuna Düsseldorf in der 2. Bundesliga aktiv und verstärkt ab sofort die linke Außenbahn beim Dorfklub. Ausgebildet wurde der gebürtige Bietigheim-Bissinger in den Nachwuchsabteilungen der TSG Hoffenheim sowie des Karlsruher SC, ehe er im Sommer 2024 den Schritt nach Düsseldorf wagte und es dort auf 40 Einsätze für die Fortuna in der 2. Bundesliga brachte. In Aspach wird Rossmann fortan mit der Rückennummer 11 auflaufen.

Vorstand Sport Michael Ferber sagt: „Mit Tim Rossmann gewinnen wir einen Spieler für uns, von dessen Qualitäten wir absolut überzeugt sind. Er ist jung, hervorragend ausgebildet und bringt alles mit, was wir uns für unsere offensive Spielweise wünschen: Tempo, Kreativität, Technik und die Bereitschaft, sich voll in den Dienst der Mannschaft zu stellen. Dass sich ein Spieler, der zuletzt in der 2. Bundesliga bei Fortuna Düsseldorf unter Vertrag stand, ganz bewusst für die SG Sonnenhof Großaspach entscheidet, ist ein starkes Signal. Es zeigt, dass unser eingeschlagener Weg wahrgenommen wird und wir als Verein eine top Adresse für junge, ambitionierte Spieler sind. Hinzu kommt, dass Tim aus der Region stammt und sich absolut mit dem Verein sowie dem Umfeld identifizieren kann. Wir freuen uns sehr, ihn ab sofort bei der SG begrüßen zu dürfen.“

Tim Rossmann sagt: „Für mich hat sich der Schritt zur SG nach den ersten Gesprächen mit den Verantwortlichen schnell sehr gut angefühlt. Ich kenne die Region und weiß, was der Verein sowie der Fußball den Leuten hier bedeuten. Die SG verfolgt einen klaren Plan und hat mir von Beginn an aufgezeigt, welche Rolle ich dabei einnehmen soll. Genau in so einem Umfeld möchte ich mich weiterentwickeln und Verantwortung übernehmen. Ich freue mich darauf, die Mannschaft kennenzulernen und werde mit guten Leistungen meinen Teil zum Erfolg beitragen.“