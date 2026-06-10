SG Sonnenhof Großaspach holt Verteidiger von Würzburger Kickers

– Foto: SG Sonnenhof Großaspach

Die SG Sonnenhof Großaspach hat den ersten Neuzugang für die bevorstehende Saison 2026/27 zu vermelden. Ab sofort fester Bestandteil der Mannschaft von Cheftrainer Pascal Reinhardt ist Marius Uhl. Der 26-Jährige war in der Jugend für den FSV Hollenbach sowie die TSG Hoffenheim aktiv, ehe er zwischen 2019 und 2024 in Summe 170 Pflichtspiele für die Hollenbacher absolvierte (14 Tore, 14 Assists).

Nach einem kurzzeitigen Engagement beim SGV Freiberg Fußball schloss sich der defensiv flexibel einsetzbare Linksfuß im Sommer 2024 schließlich dem FC Würzburger Kickers an. Für die Würzburger bringt es Uhl auf insgesamt 62 Einsätze (4 Tore, 4 Assists), gleichzeitig feierte der gebürtige Crailsheimer mit den Rothosen zuletzt den Gewinn des Bayerischen Landespokals sowie die Rückkehr in die 3. Liga über die erfolgreichen Aufstiegs-Playoffs gegen den 1. FC Lokomotive Leipzig.

Vorstand Sport, Michael Ferber: „Mit Marius Uhl gewinnen wir einen Spieler, der sportlich und menschlich hervorragend zu unserem Weg passt. Als Spieler aus der Region kennt er die Bedeutung der SG und die Identifikation, welche die Menschen mit unserem Verein verbinden. Wir beobachten ihn schon seit Oberliga-Zeiten und nun hat sich endlich die Chance ergeben, dass wir ihn verpflichten können. Er bringt große Defensivqualität, eine hohe Einsatzbereitschaft und den unbedingten Willen mit, sich hier voll einzubringen. Wir sind überzeugt, dass er unserer Mannschaft wichtige Stabilität geben wird und freuen uns sehr, ihn künftig im Trikot von unserem Dorfklub zu sehen.“