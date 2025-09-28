SG Sonnenhof Großaspach holt beim FC 08 Homburg einen Punkt

Die SG Sonnenhof Großaspach bleibt auch im sechsten Spiel in Folge in der Regionalliga Südwest ungeschlagen. Beim FC 08 Homburg sicherte sich das Team von Cheftrainer Pascal Reinhardt einen mehr als verdienten Punkt. Dabei brachte Michael Kleinschrodt die Gäste in der zweiten Halbzeit in Front, die Aspacher verpassten es in der Folge jedoch vorzeitig den Deckel auf diese Partie draufzumachen. Im Gegenzug hielt Maximilian Reule seine Mannschaft wiederum mit einigen sehenswerten Paraden im Spiel, war gegen den Kopfball von Phillipp Steinhart zum 1:1-Ausgleichstreffer kurz vor Schluss dann allerdings chancenlos.

Doch die besseren Torchancen hatten die Hausherren: Nicolas Jörg kam nach einem Ballgewinn anschließend aus rund 15 Metern zum Abschluss. Sein noch leicht abgefälschter Versuch wurde von Reule per starker Abwehrtat noch zur Ecke geklärt (12.). Und auch beim zweiten Hochkaräter war auf den Aspacher Schlussmann wie gewohnt Verlass, als er den Schussversuch von Markus Mendler in der 42. Spielminute per sehenswerter Flugshow entschärfte.

Aspach agierte von Beginn an mutig. Mit gleich mehreren Ausfällen, die es zu kompensieren galt - Arbnor Nuraj, Elias Rahn, Lukas Stoppel, Hugo Kretschmar und der kurzfristig erkrankte Torjäger Fabian Eisele standen allesamt nicht zur Verfügung - startete der Dorfklub mit einer klaren Marschroute ins Spiel. Luka Janes gab dabei sein Startelf-Debüt und wusste zu überzeugen.

Auf der anderen Seite schaffte es die SG zwar immer wieder, sich bis ins letzte Drittel durchzukombinieren. Doch oftmals scheiterte die Aktion dann am finalen Pass bzw. der letzten zündenden Idee, um schlussendlich für Torgefahr zu sorgen. So waren es die Homburger, die im ersten Spielabschnitt nach Ballgewinnen im eigenen Stadion immer wieder zu Kontermöglichkeiten kamen.

Nach dem Seitenwechsel zeigten sich die Schwaben dann aber von ihrer eiskalten Seite. Eine Pass-Kombination über Volkan Celiktas und Niklas Pollex mündete schließlich über in einen feinen Steckpass von Marius Kunde direkt in den Lauf von Michael Kleinschrodt. Der blieb vor dem Tor cool und vollendete per platziertem Flachschuss ins rechte untere Eck zur Führung für die SG (49.).

Und Kleinschrodt hätte die Partie mit einer überragenden Einzelaktion knapp eine Viertelstunde später beinahe selbst vorzeitig entscheiden können. Doch nach einem Solo über den halben Platz durch die gesamte FC08-Defensive war anschließend bei seinem Abschluss gegen Homburg-Keeper Michael Gelt im Eins-gegen-Eins-Duell dann Endstation (63.). Kurz zuvor waren aber auch die Gastgeber drauf und dran, zum Ausgleich zu kommen. Doch erneut war es Reule, der die Volley-Abnahme von Mendler nach einer Flanke aus dem rechten Halbfeld per Monster-Reflex noch zur Ecke klärte (58.).

Dies sollte dann allerdings die letzte Großchance der Grün-Weißen sein, die im darauffolgenden Spielabschnitt dann nochmals Glück hatten, dass Gelt den Schuss aus spitzem Winkel des eingewechselten Mert Tasdelen gerade noch von der Linie kratzen konnte (70.). Doch es kam, wie es kommen musste: In der 86. Spielminute bekam der FC 08 Homburg nochmal einen Freistoß rund zehn Meter vor der Strafraumkante zugesprochen. Die hohe Hereingabe landete auf dem Kopf von Philipp Steinhart, der den Ball ohne jede Abwehrchance zum 1:1-Ausgleich ins lange Eck köpfte, was gleichzeitig auch den Endstand an diesem Samstagnachmittag bedeutete.



Die nächste Partie

Am kommenden Mittwoch empfängt die SG Sonnnehof Großaspach dann den SV Sandhausen zum Heimspiel. Anpfiff der Partie des zehnten Spieltags der Regionalliga Südwest in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach ist um 19 Uhr. Onlinetickets sind erhältlich.