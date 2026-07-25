SG Sonnenhof Großaspach hat gegen Zweitligist klar das Nachsehen

Die Partie begann für Großaspach denkbar ungünstig. Noah Weißhaupt traf bereits in der fünften Minute zum 1:0, nur zwei Minuten später erhöhte Fynn Lakenmacher auf 2:0. Damit war früh jene Ordnung beschädigt, die die SGS in den vergangenen Wochen häufig ausgezeichnet hatte. Lance Duijvestijn legte in der 36. Minute das 3:0 nach, ehe Tim Rossmann mit dem 3:1 zumindest kurz eine Reaktion zeigte. Doch noch vor der Pause stellte Lakenmacher mit seinem zweiten Treffer auf 4:1.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Darmstadt deutlich überlegen. Nicolas Verkooijen traf zum 5:1, Marlon Faß verkürzte in der 75. Minute auf 5:2 und bestätigte damit erneut seine auffällige Frühform. In der Schlussphase zogen Lars Kehl und abermals Lakenmacher, der damit einen Dreierpack schnürte, das Ergebnis auf 7:2.

Für Großaspach war es die erste klare Niederlage nach einer ordentlichen Serie: In den fünf Tests zuvor hatte es drei Siege und zwei Remis gegeben, darunter das 2:0 gegen den Drittliga-Konkurrenten TSG Hoffenheim II und das 2:2 unter der Woche beim Regionalliga-Rückkehrer VfR Aalen. Entsprechend muss dieses 2:7 nicht die gesamte Vorbereitung infrage stellen. Es zeigt aber, dass gegen höheres Tempo, Präzision und individuelle Qualität jede Unsauberkeit sofort bestraft wird.