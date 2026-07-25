SG Sonnenhof Großaspach hat gegen Zweitligist klar das Nachsehen

Die SG Sonnenhof Großaspach hat im Trainingslager im Unterallgäu einen deutlichen Dämpfer hinnehmen müssen. Gegen den SV Darmstadt 98, den Vorjahres-Fünften der 2. Bundesliga, verlor der Drittliga-Aufsteiger mit 2:7. Nach zuletzt stabilen Testwochen war es ein klarer Hinweis darauf, wie groß der Abstand zu einem Gegner dieses Formats noch sein kann.
Die Partie begann für Großaspach denkbar ungünstig. Noah Weißhaupt traf bereits in der fünften Minute zum 1:0, nur zwei Minuten später erhöhte Fynn Lakenmacher auf 2:0. Damit war früh jene Ordnung beschädigt, die die SGS in den vergangenen Wochen häufig ausgezeichnet hatte. Lance Duijvestijn legte in der 36. Minute das 3:0 nach, ehe Tim Rossmann mit dem 3:1 zumindest kurz eine Reaktion zeigte. Doch noch vor der Pause stellte Lakenmacher mit seinem zweiten Treffer auf 4:1.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb Darmstadt deutlich überlegen. Nicolas Verkooijen traf zum 5:1, Marlon Faß verkürzte in der 75. Minute auf 5:2 und bestätigte damit erneut seine auffällige Frühform. In der Schlussphase zogen Lars Kehl und abermals Lakenmacher, der damit einen Dreierpack schnürte, das Ergebnis auf 7:2.
Für Großaspach war es die erste klare Niederlage nach einer ordentlichen Serie: In den fünf Tests zuvor hatte es drei Siege und zwei Remis gegeben, darunter das 2:0 gegen den Drittliga-Konkurrenten TSG Hoffenheim II und das 2:2 unter der Woche beim Regionalliga-Rückkehrer VfR Aalen. Entsprechend muss dieses 2:7 nicht die gesamte Vorbereitung infrage stellen. Es zeigt aber, dass gegen höheres Tempo, Präzision und individuelle Qualität jede Unsauberkeit sofort bestraft wird.
Nun beginnt für die Mannschaft von Pascal Reinhardt die entscheidende Phase. Am 1. August wartet im WFV-Pokal der FV Löchgau, eine Woche später startet die 3. Liga mit dem Heimspiel gegen Fortuna Köln. Danach folgen Meppen und der DFB-Pokal gegen Arminia Bielefeld. Der Darmstadt-Test war ein harter Realitätscheck. Entscheidend wird sein, ob Großaspach daraus schnell wieder Stabilität gewinnt.