SG Sonnenhof Großaspach gibt 2:0-Führung noch aus der Hand Als eine kuriose Partie bezeichnet Großaspachs Trainer Evangelos Sbonias beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen. Die Gäste sehen nach 32 Minuten schon wie der sichere Sieger aus, müssen sich aber im Oberliga-Match mit 2:4 geschlagen geben. Zudem sieht Volkan Celiktas die Ampelkarte.

Das Oberliga-Spiel auf dem sehr rutschigen Kunstrasenplatz des FSV 08 Bietigheim-Bissingen ist abgepfiffen. Großaspachs Coach Evangelos Sbonias wirkt fassungslos. „Wir spielen in den ersten 32 Minuten super und führen zurecht mit 2:0 und vergeben weitere Chancen. Dann bekommen wir zwei Gegentore aus dem Nichts. Zur Pause hätten wir mit vier oder Toren in Führung liegen müssen“, sagt Sbonias.

In der Tat, die Gäste hatten in der ersten Halbzeit das Spiel und den Gegner sicher im Griff. Angriff auf Angriff rollte aufs Bissinger Gehäuse. Nach 21 Minuten brachte Dominik Salz mit einem Volleyschuss aus 15 Metern nach einer Flanke von Niklas Mohr deb Sonnenhof mit 1:0 in Front. Elf Minuten später erhöhte Luca Wöhrle per Kopfball nach einer Ecke von Marco Manduzio auf 2:0. Die Großaspacher Fußballwelt war zu diesem Zeitpunkt in Ordnung. Auch danach wirkte die SG ballsicherer.

Doch eine Unachtsamkeit in der Defensive nutzten die bis dahin harmlosen Bissinger zum 1:2. Ein 20-Meter-Schuss von der linken Seite von Lukas Böhm landete in der 34. Minute im Netz. Acht Minuten später brachte SG-Kapitän Volkan Celiktas den Bissinger Stürmer Nesreddine Kenniche unsanft zu Fall – Celiktas sah die Gelbe Karte und die Gastgeber erhielten einen Strafstoß, den der Gefoulte sicher verwandelte. Trotzdem waren es die Großaspacher, die weiterhin feldüberlegen spielten und mehr Ballbesitz hatten. Kurz vor der Pause hatte der emsige Fabian Benko den dritten Treffer für die Gäste auf dem Fuß, er jagte den Ball aber aus 15 Metern über den FSV-Kasten.

Was sich dann in der zweiten Halbzeit auf dem Kunstrasen abspielte, war für Großaspachs Coach Sbonias kaum zu erklären. Er sagte: „Wir leisten uns zehn katastrophale Minuten. Dabei kommen wir überhaupt nicht in die Zweikämpfe.“ Und genau in dieser Zeit erzielten die Bissinger zwei weitere Treffer. Dabei zeigten die FSV-Akteure, wie konsequent man seine Torchancen nutzen kann. In der 52. Minute lief Kenniche frei durch und überwand mit einem Heber aus zehn Metern den Großaspacher Schlussmann Maximilian Reule zum 3:2. Zehn Minuten später musste der SG-Keeper den Ball erneut aus dem Netz holen. Nach einem Doppelpass mit Kenniche erzielte Bissingens Kapitän Marius Kunde mit einem Flachschuss von der linken Seite das 4:2 für die Hausherren.

Was war von den Großaspachern zu sehen? Nicht viel, sie wirkten wie ihr Trainer geschockt. Zu allem Überfluss sah Kapitän Celiktas wegen wiederholten Foulspiels in der 76. Minute die Gelb-rote Karte und ist somit fürs letzte Spiel vor der Winterpause am kommenden Freitag um 19 Uhr zu Hause gegen die TSG Backnang gesperrt. Die Vorentscheidung bei der Partie in Bissingen war gefallen. Für die Gastgeber war es in numerischer Überzahl ein Schaulaufen zum dritten Sieg in Folge. Und das sehr zur Freude von FSV-Coach Markus Lang, der in früheren noch bei den Großaspachern an der Seitenlinie stand. Er sagte: „In der zweiten Halbzeit haben wir umgestellt, was die Jungs überzeugend gemacht haben.“ Allerdings stellte Lang auch fest: „Wir hatten am Anfang große Probleme und lagen verdient mit 0:2 in Rückstand.“

Während sich die Bissinger in der Tabelle auf Rang drei verbesserten, bleiben die Großaspacher auf Platz zwei stehen. Der Abstand zum Spitzenreiter Stuttgarter Kickers ist aber durch die Niederlage in Bissingen auf sieben Punkte angewachsen. Auf die Tabelle will SG-Trainer Sbonias aber gar nicht zu sehr schauen, sondern auf seine Mannschaft. Seine Spieler müssen sich an die eigene Nase fassen und auch hinterfragen, wie ein solches Spiel nach so einer starken ersten Halbzeit und einem sicher geglaubten 2:0-Vorsprung noch verloren ging. Evangelos Sbonias bringt es auf den Punkt: „Es war eine kuriose Partie.“

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

FuPa.net - Ein Fußball-Portal, 1000 Möglichkeiten