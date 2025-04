SG Sonnenhof Großaspach gewinnt Pokalkrimi beim FC Holzhausen

Überrascht war Ex-Holzhausen-Coach Pascal Reinhardt nicht, das ihm seiner SG-Elf ein echter Brocken auf dem Weg nach Degerloch gegenüberstand. Doch eigentlich lief alles wie geplant für den Favoriten, so hatte Torjäger Fabian Eisele zweimal die Aspacher Führung auf dem Fuß. In Minute 9 stand er nach einem Doppelpass mit Christian Mistl frei vor FC-Schlussmann Julian Hauser, mit einer Fußabwehr rettete er seine Mitspieler vor der frühen SG-Führung.

Als Eisele erneut in den Strafraum frei zum Abschluss kam, diesmal von Mert Tasdelen bedient, war Hauser mit der Faust in höchster Not zur Stelle. Die aufopferungsvoll kämpfenden Gastgeber, die im Spiel gegen den Ball sehr diszipliniert agierten, im ersten Durchgang aber zu keiner nennenswerten Chance kamen, waren nach 36 Minuten schließlich doch bezwungen: Mistl mit einem Steckpass auf Volkan Celiktas, die Hacke des Teamkapitäns brachte den einlaufenden Michael Kleinschrodt ins Spiel und dieser schob aus zentraler Position den Ball am Torhüter vorbei, das 1:0 für Großaspach zur Halbzeit.

Mit einem Paukenschlag meldete sich der FCH nach dem Pausentee ins Spiel zurück. Ein langer Freistoß in die Box schien durch die bis dato souveräne SG-Defensive schon geklärt, doch Celiktas machte die Situation nochmals heiß. Erst ließ er sich im Strafraum das Leder abluchsen und Janik Michel setzte das Ding an den Pfosten. Den Abpraller nahm Henry Seeger direkt, die Querlatte rettete für die SG und als der dritte Holzhausener Versuch am Pfosten vorbeistriff war zuerst kollektives Durchatmen angesagt (49.).

Doch die Sonnenhof-Elf schien die Partie nach diesem Aufreger wieder unter Kontrolle zu bringen, bis es 20 Minuten später ganz schnell bei den Hausherren ging. Nur drei Ballkontakte benötigte der FC, aus der eigenen Abwehr über Michel zu Seeger, und Keeper Reule wäre chancenlos beim flachen Abschluss gewesen, die berühmten Zentimeter waren hier Aspacher Freunde (69.). Holzhausen roch seine Chance, auch nach einer hohen SG-Abwehr, die postwendend zurückkam. Youngster Hugo Kretschmar unterschätzte den aufspringenden Ball der zu Michel gelang, doch dessen versuchter Lob über Reule war zu niedrig und sichere Beute (76.).

So kam es, wie es kommen musste: Eckball FC und Hüne Carlos Konz konnte ohne Bedrängnis zum Ausgleich einköpfen (80.). Auf Verlängerung hatte Großaspach aber gar keine Lust und bekam noch einen Freistoß auf der rechten Außenbahn zugesprochen – mit Folgen: Lukas Stoppel zirkelte diesen Freistoß maßgerecht auf den Kopf von Elias Rahn, der den vielumjubelten Siegtreffer in der Nachspielzeit markierte (90.+1). Oder doch nicht, denn Holzhausen hatte noch eine Patrone in Person von Janik Michel: Eine zu kurz abgewehrte Ecke netzte der Torjäger gekonnt aus 12 Metern im Rückwärtsfallen tatsächlich noch ein. 2:2 und die Dramatik sollte sich in der Verlängerung noch zuspitzen.

So setzte Michel zum Seitfallzieher an (93.) und Eisele versuchte sich aus spitzem Winkel (95.). Das verkehrte Spiel zum 1:0 hätte zur erneuten SG-Führung führen müssen, doch Celiktas fand auf Vorarbeit von Kleinschrodt nicht den Weg vorbei an Hauser (98.). Die Torhüter standen im Mittelpunkt des Geschehens wie auch in der 101. Minute, als Pfeifhofer den Ball in den Strafraum chippte, Michel nach der Brustannahme direkt abzog und Reule zu einer Glanzparade zwang. Reule stand auch nach dem letzten Seitenwechsel richtig, als erneut Michel nach einem Pass von der Grundlinie zum Abschluss kam (110.).

Dann ging es wieder schnell in die andere Richtung, nach Konter über die eingewechselten Mike Huras und Linksaußen Lorenz Ender kam die Flanke zu Fabian Eisele, gekonnt mit dem Körper zwischen Ball und Mann reichte ihm diese Gelegenheit, um die SG Sonnenhof zum dritten Mal in Führung zu schießen (112.). Plötzlich kam die Ruhe am Ball zurück und Aspach machte endgültig den Deckel drauf: Abstoß Reule, der Ball sprang einmal hoch auf und Benedikt Landwehr, der kurz zuvor den 3:2-Schützen ersetzte, zog trocken zum 4:2-Sieg ab.

Aufregende 120 Minuten lagen hinter den Akteuren. Jubeln konnte am vorgezogenen „Tag der Arbeit“ aber nur die SG. Die Belohnung ist die Teilnahme am „Finaltag der Amateure“. Doch bis dahin ist erst einmal der Oberliga-Alltag mit einem weiteren Höhepunkt angesagt:



Das nächste Spiel

Am kommenden Samstag ist die SG Sonnenhof Großaspach zu Gast beim SV Fellbach. Mit einem Sieg kann man sich vorzeitig zum Meister krönen. Anpfiff der Partie im Max-Graser-Stadion in Fellbach ist um 15 Uhr.