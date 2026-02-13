SG Sonnenhof Großaspach: Generalprobe beim bayrischen Regionalligisten

Nun geht es darum, die Inhalte der Vorbereitung in einem letzten Härtetest zu festigen: Stabilität gegen den Ball, Klarheit im Umschaltspiel, saubere Abläufe in den ersten Pässen. Augsburg II bietet dafür den passenden Rahmen – ein Regionalligist, der mit Tempo und Ausbildungsspielern prüft, ob Großaspach auch unter Druck die Ordnung behält.

Für den Tabellenzweiten der Regionalliga Südwest ist die Richtung klar: Rhythmus holen, Belastung steuern, Selbstvertrauen sammeln. Denn schon am Sonntag, 22. Februar, startet die SG mit einem Heimspiel gegen den SC Freiburg II wieder in den Ligaalltag. Die Partie in Augsburg ist damit mehr als ein Freundschaftsspiel – sie ist die letzte Standortbestimmung vor dem Pflichtspielstart.

Der vorletzte Test endete für die SG Sonnenhof Großaspach bitter: Gegen den Oberligisten 1. CfR Pforzheim unterlag der Regionalliga-Zweite mit 2:3 – und das trotz einer furiosen Schlussphase. Schiedsrichter Lauritz-Philipe Hafner leitete eine Partie, in der Großaspach lange einem Rückstand hinterherlief.

Pforzheim, zur Winterpause Zehnter der Oberliga Baden-Württemberg, nutzte seine Momente effizient. In der 26. Minute traf Denis Gudzevic zum 0:1, kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Marcel Bahm in der Nachspielzeit auf 0:2 (45.+4). Großaspach hatte zwar Phasen mit mehr Spielanteilen, fand aber zunächst nicht den entscheidenden Zugriff im letzten Drittel.

Erst spät wurde die Partie wild – und genau da zeigte die SG ihren Charakter. Arbnor Nuraj verkürzte in der 81. Minute auf 1:2. Großaspach drückte nun mit Macht und wurde belohnt: Michael Kleinschrodt erzielte in der 87. Minute den Ausgleich. Das Spiel schien zu kippen, doch in der Nachspielzeit folgte der Nackenschlag. Dominik Salz, einst selbst im Trikot der SG, traf in der 90.+3 Minute zum 2:3 für Pforzheim.

Für Großaspach war es ein Test mit klaren Erkenntnissen: Die Moral stimmt, die Effizienz über 90 Minuten muss es noch werden. Genau dafür bleibt nun die letzte Probe in Augsburg, bevor die Liga wieder ruft.