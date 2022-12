– Foto: Tobias Sellmaier

SG Sonnenhof Großaspach gegen TSG Backnang: Das Derby elektrisiert Am heutigen Freitag um 19 Uhr stehen sich beide Teams in der Oberliga in Großaspach gegenüber.

Ein besonderes Oberliga-Spiel steht am heutigen Freitag an: Um 19 Uhr treffen in der Arena in Großaspach im Derby die SG Sonnenhof Großaspach und die TSG Backnang aufeinander.