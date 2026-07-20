SG Sonnenhof Großaspach: Flutlichtduell beim VfR Aalen

Großaspach reist mit einer stabilen Testspielbilanz nach Aalen. Zum Auftakt gab es ein 2:2 gegen Regionalliga-Vizemeister SGV Heilbronn-Freiberg, anschließend folgten Siege gegen den Oberligisten 1. CfR Pforzheim (2:0) und den Verbandsligisten FSV 08 Bietigheim-Bissingen (7:0). Am vergangenen Samstag gewann die Mannschaft zudem bei der TSG 1899 Hoffenheim II mit 2:0. Marlon Faß brachte die SGS früh in Führung, Lukas Stoppel erhöhte noch vor der Pause auf den Endstand.

Der Vergleich mit Aalen passt damit in eine Vorbereitung, in der Großaspach bewusst auf starke Gegner trifft. Der VfR hat sich mit dem Aufstieg in die Regionalliga Südwest ebenfalls für höhere Aufgaben empfohlen und dürfte dem Drittligisten vor allem in Intensität und Tempo wichtige Erkenntnisse liefern. Für die SGS geht es darum, weiter Rhythmus aufzubauen, Abläufe zu festigen und die Belastung in Richtung Pflichtspielstart zu steigern.

Nach dem Test in Aalen bleibt das Programm dicht. Am Samstag, 25. Juli, steht um 12 Uhr der Vergleich mit dem SV Darmstadt 98 an. Eine Woche später beginnt im WFV-Pokal beim FV Löchgau der Pflichtspielteil. Der Drittliga-Auftakt folgt am 8. August mit dem Heimspiel gegen den SC Fortuna Köln. Danach warten der SV Meppen, der DFB-Pokal gegen Arminia Bielefeld sowie weitere Ligaaufgaben gegen den FC Ingolstadt 04 und Hoffenheim II.