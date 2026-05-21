SG Sonnenhof Großaspach: "Es geht nicht nur um einen Titel"

Die Stimme:

Cheftrainer Pascal Reinhardt: „Wenn man auf die vergangenen Wochen zurückblickt, dann kann man eigentlich kaum in Worte fassen, was diese Mannschaft, dieser Verein und unser gesamtes Umfeld geleistet haben. Wir haben gemeinsam die Meisterschaft gewonnen, den direkten Durchmarsch aus der Oberliga sowie Aufstieg in die 3. Liga vollbracht und damit etwas erreicht, worauf jeder Einzelne unglaublich stolz sein kann. Aber was mich dabei am meisten beeindruckt, ist nicht nur der sportliche Erfolg – sondern die Art und Weise, wie wir ihn erreicht haben. Mit Leidenschaft, mit harter Arbeit, mit absolutem Zusammenhalt und mit einer Mentalität, die in schwierigen Momenten immer wieder stärker geworden ist. Genau deshalb spüren wir jetzt vor diesem Pokalfinale in unserer Trainingswoche gegen die Stuttgarter Kickers auch nochmal eine ganz besondere Energie. Wir wissen alle, welche Bedeutung dieses Spiel hat. Es geht nicht nur um einen Titel – es geht um die Chance, eine schon jetzt außergewöhnliche Saison endgültig unvergesslich zu machen und das zweite Double in Folge zu holen. Das wäre historisch und ein weiterer Beweis dafür, was möglich ist, wenn in einem Club alle füreinander arbeiten und hinter einem stehen. Wir wissen, dass uns mit den Stuttgarter Kickers am Samstag ein extrem starker Gegner erwartet, der zudem alles aus seinem Heimvorteil ziehen wird. Aber wir fahren mit großem Selbstvertrauen und voller Überzeugung zu diesem Endspiel, wie wir es über diese gesamte Saison auch schon getan haben. Wir wollen mutig auftreten, Emotionen auf den Platz bringen und diesen letzten großen Schritt nochmal gemeinsam gehen. Die Jungs haben in den vergangenen Jahren etwas aufgebaut, das weit über Ergebnisse hinausgeht. Der Dorfklub steht wieder für Begeisterung, Stolz und maximale Identifikation und genau dafür lohnt es sich, alles reinzuwerfen. Wir wollen und werden daher am Samstag noch einmal alles investieren, um zusammen einen weiteren historischen Tag für die SG Sonnenhof Großaspach zu erleben.“

Die Personalsituation:

Nach jetzigem Stand hat Cheftrainer Pascal Reinhardt am kommenden Samstag in Stuttgart den kompletten Kader zur Verfügung

Der Gegner:

Mit 54 Punkten aus 34 Saisonspielen schließen die Stuttgarter Kickers die Regionalliga Südwest-Spielzeit 2025/26 auf dem siebten Tabellenplatz ab und holten damit zwei Zähler mehr als in der Vorsaison. Gleichzeitig belegen die Kickers nach dem 2:0- Heimsieg am letzten Spieltag vergangenen Samstag gegen die SG Sonnenhof Großaspach mit 35 Punkten den ersten Platz der Heim-Tabelle, zwei Punkte vor der SG, was einmal mehr für die Heimstärke der Blauen spricht.

Insgesamt trafen der Dorfklub und die Stuttgarter Kickers damit in bislang 19 Partien aufeinander und der direkte Vergleich könnte nicht ausgeglichener sein. Insgesamt sieben Duelle entschieden die Aspacher für sich, sieben Mal siegten die Kickers, während fünf weitere Begegnungen jeweils Unentschieden endeten. Geleitet wird die Partie am kommenden Samstag von Schiedsrichter Roman Reck (36, SRG Leonberg) und seinen beiden Assistenten Janik Wieland und Felix Günter. Als 4. Offizielle assistiert an der Seitenlinie Tobias Lauber.

Rund um die Partie:

Stadionöffnung:

90 Minuten vor Anpfiff und damit um 14.00 Uhr.

Ticketing:

Über 7.500 Tickets wurden im Vorfeld bereits verkauft. Letzte Tickets sind nach wie vor im Online-Vorverkauf verfügbar sowie bei noch entsprechender Verfügbarkeit am Spieltag an den Tageskassen auf der Waldau.

Fan-Busfahrt:

Für das Finale im DB Regio-wfv-Pokal am Samstag, den 23. Mai um 15.30 Uhr zu Gast auf der Waldau gegen die Stuttgarter Kickers wird es seitens der SG auch wieder das Angebot eines Fan-Busses geben. Der Vorverkauf hierfür läuft ebenfalls bereits. Letzte Tickets hierfür sind noch – ebenfalls über die Website der SG direkt hier - erhältlich.

TV-Übertragung:

Das Duell wird im Rahmen des Finaltags der Amateure in der Konferenz bei „Das Erste“ live im TV übertragen. Kommentator der Partie ist Tom Bartels.