SG Sonnenhof Großaspach erwartet "viel individuelle Qualität"

Die SG Sonnenhof Großaspach empfängt am kommenden Samstag zum 29. Spieltag der Oberliga-Spielzeit 2024/25 den 1. CfR Pforzheim. Anpfiff der Partie in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach ist um 15.30 Uhr.

Cheftrainer Pascal Reinhardt: „Fakt ist, dass wir vergangenen Sonntag keinen guten Tag erwischt haben aber dennoch über 90 Minuten die spielbestimmende Mannschaft waren. Wir haben uns viele Torchancen erspielt und uns auch trotz des Rückstands sowie der Unterzahl bis zum Schluss nicht aus der Ruhe bringen lassen. Am Ende hatten wir es mit einem Gegner zu tun, der versucht hat, uns mit einfachen aber allen Mitteln wehzutun. Das haben wir erfolgreich abgewendet und die Partie dann am Ende auch hochverdient gewonnen. Jetzt erwartet uns aber ein völlig anderes Spiel am kommenden Samstag zuhause gegen Pforzheim. Es geht gegen eine Mannschaft, die Fußball spielen will und zudem über viel individuelle Qualität in ihren Reihen verfügt. Darüber hinaus sind die Spiele gegen Pforzheim immer sehr intensiv, eng und auch ein Stück weit brisant. Darauf bereiten wir uns aktuell gezielt vor und werden dann am Samstag vor heimischer Kulisse alles daran setzen, dass wir unsere sensationelle Serie weiter fortführen.“

Nach wie vor verzichten muss Cheftrainer Pascal Reinhardt auf Marius Kunde (OP nach Mittelfußbruch) und Mike Huras (Sprunggelenksverletzung). Auch Arbnor Nuraj (Rotsperre) wird beim Heimspiel am Samstag nicht zur Verfügung stehen.

Der Gegner

Aktuell belegt der 1. CfR Pforzheim mit 48 Punkten aus den bisherigen 28 Saisonspielen den fünften Tabellenplatz in der Oberliga BW. Dabei wusste das Team von Coach Thomas Herbst zuletzt durchaus zu überzeugen. Aus den vergangenen fünf Partien holten die Pforzheimer immerhin zehn Punkte, darunter der 2:1-Heimsieg am vergangenen Donnerstag gegen die Zweitplatzierte TSG Balingen. Lediglich beim FSV Hollenbach zog der Club für Rasenspiele in der Vorwoche mit 1:3 den Kürzeren.

Der direkte Vergleich zwischen der SG Sonnenhof Großaspach und dem 1. CfR Pforzheim geht klar an die Aspacher, die von bislang fünf Aufeinandertreffen insgesamt vier Begegnungen für sich entscheiden konnten. Nur einmal mussten sich der Dorfklub knapp mit 2:3 auswärts in der Kramski-Arena geschlagen geben. Anschließend folgte ein 2:0-Heimsieg sowie ein 3:0-Auswärtssieg, ehe die Mannschaft von Cheftrainer Pascal Reinhardt auch das Hinspiel in dieser Spielzeit trotz zweimaligem Rückstand am Ende noch mit 3:2 in der Goldstadt gewann. Geleitet wird die Partie am Samstag von Schiedsrichter Marvin Hoffmann (SRVgg Mannheim) und seinen beiden Assistenten Johannes Oeldorf und Linus Pascher.

Rund um die Partie

Auch am Samstag informiert die SG wie gewohnt auf ihren vereinseigenen Kanälen direkt vom Spielgeschehen. Einen ausführlichen Live-Ticker gibt es auch bei dieser Partie wieder über das FuPa-Matchcenter.

Tickets für das Heimspiel am Samstag in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach gibt es noch im Online-Vorverkauf sowie am Spieltag an den Tageskassen (Eingang über Tor 3B direkt an Kasse 3). Diese öffnen am Samstag wie gewohnt 90 Minuten vor Spielbeginn. Hinterlegte Tickets (inklusive Schiedsrichterkarten) können unter Vorlage eines Lichtbildausweises an Kasse 1 entgegengenommen werden.

Im Anschluss an die Partie findet in der Fautenhau Alm wieder die offizielle „Nachspielzeit“ statt. Gemeinsam mit DJ Max, leckerem Essen und coolen Drinks soll hier gemeinsam nach Abpfiff noch gefeiert werden. Der Eintritt ist wie immer frei.