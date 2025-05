SG Sonnenhof Großaspach: Erste Oberliga-Niederlage nach 370 Tagen

Doch die Ausgangslage vor der Partie war klar. Großaspach als bereits feststehender Meister der Oberliga BW mit der Rotationsmaschine im Hinblick auf die Startelf zu Gast beim FSV Hollenbach, der noch um den Klassenerhalt in der Oberliga BW kämpft. Und so agierten die Gastgeber auch. Hollenbach stand hoch, attackierte früh und ließ den Aspachern in der Anfangsphase kaum Zeit, um sich in die Partie hineinzufinden. Gerade einmal fünf Minuten waren gespielt, da erzielte Niklas Dörr die frühe 1:0-Führung für die Rot-Blauen. Der Offensivmann hatte im Zentrum viel Zeit, fasste sich schließlich kurz vor der Strafraumkante ein Herz und versenkte das runde Leder ohne jeder Abwehrchance für SG-Keeper und Startelf-Debütant Alexander Michalik sehenswert im rechten oberen Knick.

Und damit nicht genug: Auch den nächsten offensiven Vorstoß nutzte der FSV für einen weiteren Treffer. Nur drei Zeigerumdrehungen später flankte Felix Limbach von links ins Zentrum auf den freistehenden Marco Specht, welcher aus kurzer Distanz zum 2:0 einköpfte (8.). Etwas verwundert über den Blitzstart der Mannschaft von Coach Reinhard Schenker versuchte der Dorfklub im weiteren Spielverlauf die Kontrolle zu übernehmen. Doch Hollenbach ließ nicht locker, zog sich etwas in die eigene Hälfte zurück und lauerte immer wieder auf Umschaltaktionen.

Die SG hatte zwar mehr Ballbesitz, fand aber kaum ein Durchkommen gegen gut organisierte Gastgeber. Die beste Möglichkeit im ersten Durchgang zugunsten des Oberliga-Meisters hatte Valentyn Podolsky in der 15. Spielminute. Doch FSV-Schlussmann Maurice Brauns reagierte glänzend per Faustabwehr gegen den wuchtigen Schuss aus der Drehung des Aspacher Flügelspielers. Aber auch Alexander Michalik im Tor der SG durfte sich auszeichnen, als er in der 28. Spielminute im Eins-gegen-Eins-Duell mit Hannes Scherer seine Mannschaft noch vor einem 0:3-Pausenrückstand bewahrte.

Nach dem Seitenwechsel kam das Team aus dem Fautenhau besser in die Partie, doch der FSV Hollenbach verteidigte weiter resolut und präsentierte sich an diesem Nachmittag als giftiger Gegner, der alles für den Klassenverbleib investierte. Für einen Hauch von Vorentscheidung sorgte dann Hannes Scherer nach 60 gespielten Minuten. Zunächst hatte die SG die große Chance, um auf 1:2 zu verkürzen, doch Elias Rahn setzte seinen Kopfball nach feiner Vorarbeit von Valentyn Podolsky aus kurzer Distanz hauchdünn über den Querbalken.

Im Gegenzug konterte Hollenbach blitzsauber, Scherer tauchte nach Steckpass von Specht frei vor Michalik auf, blieb cool und vollendete per Lupfer zum 3:0. Umso bemerkenswerter war dann aber die Reaktion der Aspacher Mannschaft. Keine Spur von Resignation, keine hängenden Köpfe und keinerlei schlechte Stimmung. Die Reinhardt-Elf spielte weiterhin munter nach vorne und suchte immer wieder den Weg in die Spitze. Und dieser Aufwand sollte dann schließlich auch noch belohnt werden. Der eingewechselte Mike Huras sorgte mit seinem Treffer zum 1:3 in den Schlussminuten nochmal für reichlich Spannung in der gut besuchten JAKO-Arena (83.).

Der ebenfalls eingewechselte Mert Tasdelen brachte einen technisch feinem Chip-Ball in die Box, Michael Kleinschrodt legte gekonnt ab und der 19-jährige Huras markierte per Direktabnahme den Anschlusstreffer. Der Gpifel des Spannungsbogens wurde dann in der 90. Minute erreicht: Benedikt Landwehr - der ebenfalls kurz zuvor von der Bank kam - fackelte unmittelbar vor dem Sschlusspfiff nicht lange und versenkte den Ball per sehenswertem Distanzschuss aus rund 25 Metern im linken oberen Eck zum 3:2. In der vierminütigen Nachspielzeit warfen die Rot-Schwarzen dann nochmal alles nach vorne und brachten gleich mehrere hohe Hereingaben in den FSV-Strafraum. Doch Hollenbach verteidigte nach wie vor leidenschaftlich, brachte die knappe Führung am Ende über die Zeit und macht damit einen riesigen Schritt in Richtung Klassenerhalt in der Oberliga BW.

Damit reißt die sensationelle Serie der SG Sonnenhof Großaspach doch noch kurz vor Saisonende. Durch den gleichzeitigen Patzer von Vizemeister- und Pokalfinalgegner TSG Balingen (0:2 zuhause gegen den SV Oberachern) wahrt Aspach aber den Vorsprung auf den zweiten Tabellenplatz von stolzen 19 Punkten.

Das nächste Spiel

Am kommenden Samstag, den 24. Mai bestreitet die SG Sonnenhof Großaspach dann das große Finale im DB Regio-wfv-Pokal gegen die TSG Balingen. Anpfiff der Partie am "Finaltag der Amateure" im GAZi-Stadion auf der Waldau in Stuttgart-Degerloch ist um 14.30 Uhr. Tickets für das Finale gibt es im Online-Shop der SG unter www.sg94.de sowie am Spieltag an den Tageskassen.