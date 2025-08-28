SG Sonnenhof Großaspach erfüllt die Pflichtaufgabe im Pokal

Der Regionalligist SG Sonnenhof Großaspach hat sich am Mittwochabend in der 3. Runde des DB Regio-wfv-Pokals beim Oberligisten FSV 08 Bietigheim-Bissingen knapp, aber am Ende verdient mit 1:0 durchgesetzt.
In einem intensiven Duell gegen den Oberligisten tat sich die SG zunächst schwer, um zu klaren Torchancen zu kommen. Die Gastgeber hingegen beschränkten sich ausschließlich auf die Defensivarbeit und zogen sich tief in die eigene Hälfte zurück. Die SG agierte mit gleich vier Änderungen in der Startelf. Niklas Mohr, Volkan Celiktas, Benedikt Landwehr und Valentyn Podolsky rückten für Luca Molinari, Antonis Aidonis, Leon Maier sowie Mert Tasdelen in die Anfangsformation.
Kurz vor der Pause sorgte dann Podolsky mit der wirklich ersten nennenswerten Torchance für die Halbzeit-Führung (41.). Nach einem langen Ball eilte FSV-Keeper Sven Burkardt aus seinem Tor heraus und versuchte zu klären. Fabian Eisele störte entscheidend, am Ende landete der Ball vor den Füßen des Aspacher Linksaußen der überlegt ins lange Eck einschob.
Nach dem Seitenwechsel versuchten die Hausherren zwar alles, um der Partie noch irgendwie ihren Stempel aufzudrücken, doch das sollte nicht gelingen. Der Dorfklub verteidigte diszipliniert und ließ über die gesamte Spieldauer keine einzige klare Torchance zu. Mit einer konzentrierten Defensivleistung brachte die Reinhardt-Elf den knappen Vorsprung über die Zeit und hatte im Gegenzug durch gute aber vergebene Möglichkeiten von Loris Maier (56.) und Lukas Stoppel (76.) sogar noch die Chance auf die Vorentscheidung. Doch somit blieb es am Ende beim knappen aber letztendlich ungefährdeten 1:0-Auswärtssieg der SG, die nun im Achtelfinale zum Landesliga-Vertreter TSV Bernhausen muss.
Das nächste Spiel
Am kommenden Sonntag empfängt die SG Sonnenhof Großaspach dann den SV Eintracht-Trier zum Heimspiel. Anpfiff der Partie in der heimischen WIRmachenDRUCK Arena in Aspach ist um 14 Uhr.+