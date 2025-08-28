SG Sonnenhof Großaspach erfüllt die Pflichtaufgabe im Pokal

Der Regionalligist SG Sonnenhof Großaspach hat sich am Mittwochabend in der 3. Runde des DB Regio-wfv-Pokals beim Oberligisten FSV 08 Bietigheim-Bissingen knapp, aber am Ende verdient mit 1:0 durchgesetzt.

In einem intensiven Duell gegen den Oberligisten tat sich die SG zunächst schwer, um zu klaren Torchancen zu kommen. Die Gastgeber hingegen beschränkten sich ausschließlich auf die Defensivarbeit und zogen sich tief in die eigene Hälfte zurück. Die SG agierte mit gleich vier Änderungen in der Startelf. Niklas Mohr, Volkan Celiktas, Benedikt Landwehr und Valentyn Podolsky rückten für Luca Molinari, Antonis Aidonis, Leon Maier sowie Mert Tasdelen in die Anfangsformation.

Kurz vor der Pause sorgte dann Podolsky mit der wirklich ersten nennenswerten Torchance für die Halbzeit-Führung (41.). Nach einem langen Ball eilte FSV-Keeper Sven Burkardt aus seinem Tor heraus und versuchte zu klären. Fabian Eisele störte entscheidend, am Ende landete der Ball vor den Füßen des Aspacher Linksaußen der überlegt ins lange Eck einschob.