SG Sonnenhof Großaspach: "Er bringt Tempo, Torgefahr und Willen mit"

Sportlicher Leiter, Julian Schieber: „Deli war schon als U19-Spieler bei uns in Aspach ein außergewöhnlicher Nachwuchsspieler und hat seine Qualitäten seitdem beim VfB Stuttgart II auf einem hohen Niveau nochmal weiterentwickelt. Er bringt Tempo, Torgefahr und den absoluten Willen mit, erfolgreich zu sein. Gleichzeitig kennt er unseren Verein, unsere Werte sowie unser Umfeld. Wir sind überzeugt, dass er mit seinen Fähigkeiten und seiner Spielweise eine Bereicherung für unsere Mannschaft sein wird und freuen uns darauf, seinen weiteren Weg bei der SG aktiv mitzugestalten.“

Deli Hajdini: „Die SG Sonnenhof Großaspach war für mich immer ein besonderer Verein. Hier habe ich in der U19 eine sehr schöne und erfolgreiche Zeit erlebt, deshalb fühlt sich die Rückkehr ein Stück weit wie Heimkommen an. Nach den Jahren beim VfB Stuttgart freue ich mich nun auf die neue Herausforderung. Ich möchte mich schnell einfinden, viel dazulernen und natürlich gemeinsam mit dem Team erfolgreich sein. Die Philosophie des Vereins sowie der klare Plan für die neue Saison haben mich überzeugt und ich bin stolz, künftig wieder das Trikot der SG zu tragen.“

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