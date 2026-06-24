SG Sonnenhof Großaspach: "Er bringt Tempo, Torgefahr und Willen mit"

Die SG Sonnenhof Großaspach hat mit Deli Hajdini den vierten Neuzugang für die anstehende Spielzeit 2026/27 zu vermelden. Vom VfB Stuttgart II wird Deli Hajdini ab sofort die Offensivabteilung beim Dorfklub verstärken. Der 19-Jährige war bereits zwischen 2022 und 2024 für die U19 der SG aktiv, ehe er sich zur Saison 2024/25 der U19-Mannschaft des VfB anschloss und dort anschließend den Sprung in die Bundesliga-Reserve schaffte und fortan zum Kader des Drittliga-Teams gehörte.
Sportlicher Leiter, Julian Schieber: „Deli war schon als U19-Spieler bei uns in Aspach ein außergewöhnlicher Nachwuchsspieler und hat seine Qualitäten seitdem beim VfB Stuttgart II auf einem hohen Niveau nochmal weiterentwickelt. Er bringt Tempo, Torgefahr und den absoluten Willen mit, erfolgreich zu sein. Gleichzeitig kennt er unseren Verein, unsere Werte sowie unser Umfeld. Wir sind überzeugt, dass er mit seinen Fähigkeiten und seiner Spielweise eine Bereicherung für unsere Mannschaft sein wird und freuen uns darauf, seinen weiteren Weg bei der SG aktiv mitzugestalten.“
Deli Hajdini: „Die SG Sonnenhof Großaspach war für mich immer ein besonderer Verein. Hier habe ich in der U19 eine sehr schöne und erfolgreiche Zeit erlebt, deshalb fühlt sich die Rückkehr ein Stück weit wie Heimkommen an. Nach den Jahren beim VfB Stuttgart freue ich mich nun auf die neue Herausforderung. Ich möchte mich schnell einfinden, viel dazulernen und natürlich gemeinsam mit dem Team erfolgreich sein. Die Philosophie des Vereins sowie der klare Plan für die neue Saison haben mich überzeugt und ich bin stolz, künftig wieder das Trikot der SG zu tragen.“
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