SG Sonnenhof Großaspach: "Die Vorfreude hierauf ist enorm"

Die SG Sonnenhof Großaspach gastiert am kommenden Samstag zum 13. Spieltag der Regionalliga Südwest-Spielzeit 2025/26 beim SGV Freiberg Fußball. Anpfiff der Partie im Wasenstadion in Freiberg am Neckar ist um 14 Uhr.

Cheftrainer Pascal Reinhardt: „Wir freuen uns riesig, dass es uns gelungen ist, den Einzug ins Pokal-Viertelfinale klarzumachen. Was mich persönlich aber noch mehr freut ist die Art und Weise, wie wir das am gestrigen Abend angestellt haben. Solche Spiele haben immer ihren eigenen Charme und der Gegner hat es uns in den ersten Minuten auch nicht leicht gemacht. Was wir dann aber – vor allem im zweiten Durchgang – für eine Spielfreude an den Tag gelegt und die Tore herausgespielt haben, das war schon richtig gut. Doch das ist damit dann auch abgehakt. Unser voller Fokus liegt auf dem anstehenden Gastspiel in Freiberg und die Vorfreude hierauf ist enorm, das spürt man auch innerhalb der Mannschaft. Der SGV steht zurecht an der Tabellenspitze, verfügt über reichlich Qualität in allen Mannschaftsteilen und bringt extrem viel Tempo auf den Platz. Doch auch wir haben in dieser Saison bereits gezeigt, dass wir mit den Top-Teams der Liga ganz gut mithalten können und das wollen wir nun auch am Samstag wieder auf den Platz bringen. Wir haben uns in eine gute Ausgangslage gebracht und uns die Rahmenbedingungen für dieses Spiel hart erarbeitet. Diesen Schwung aus den letzten Wochen wollen wir mit in diese Partie nehmen und das Ganze auch genießen. Daher hoffen wir natürlich gleichzeitig auch auf zahlreiche Unterstützung am Samstag vor Ort.“

Die Personalsituation:

Verzichten muss Cheftrainer Pascal Reinhardt für das Top-Spiel am kommenden Samstag in Freiberg nach jetzigem Stand auf Lorenz Ender (krank). Fraglich sind außerdem Lukas Stoppel und Antonis Aidonis (Beide angeschlagen).

Der Gegner:

Seit dem Aufstieg aus der Oberliga BW zur Saison 2022/23 hat sich der SGV Freiberg in der Regionalliga Südwest nach einem 14. Tabellenplatz in der Premieren-Saison tabellarisch kontinuierlich nach oben entwickelt. Es folgten schließlich ein vierter in der darauffolgenden sowie ein dritter Rang am Ende der abgelaufenen Spielzeit – aktuell stehen die Freiberger mit der beachtlichen Punkteausbeute von 29 Zählern aus den bisherigen 12 Partien an der Spitze der Südwest-Staffel bei bereits sechs Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger TSV Steinbach Haiger.

Erst einmal musste sich die Mannschaft von Chefcoach Kushtrim Lushtaku geschlagen geben. Gegen den FC 08 Homburg setzte es am 11. Spieltag eine knappe 1:2-Heimniederlage. Dabei hat der Sport- und Gesangsverein im Transfer-Sommer auch einen großen Aufwand betrieben. Beachtlichen 21 Zugängen – darunter gleich mehrere Akteure aus der 3. Liga – stehen 16 Abgänge gegenüber. Und der Umbruch scheint definitiv zu fruchten im Hinblick auf die bisherige sportliche Zwischenbilanz.

Bislang trafen der SGV Freiberg Fußball und die SG Sonnenhof Großaspach in 12 Pflichtspielen aufeinander. Der direkte Vergleich geht dabei knapp an die Blau-Weißen, die insgesamt fünf Partien für sich entscheiden konnten. Dreimal gewann die SG, vier weitere Begegnungen endeten jeweils Unentschieden. Geleitet wird die Partie am Samstag von Schiedsrichter Tim Waldinger (30, TSV Rauschenberg) und seinen beiden Assistenten Lasse Braun und Nils Ole Vitt.

Rund um die Partie:

Einen ausführlichen Live-Ticker gibt es auch von dieser Partie wieder über das FuPa-Matchcenter. Tickets für das Spiel gibt es vor Ort an den Tageskassen sowie vorab im Online-Ticketshop auf der SGV-Website. Die Begegnung ist außerdem im kommentierten Live-Stream via „LEAGUES“ unter www.leagues.football/sga abrufbar.