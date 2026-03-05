SG Sonnenhof Großaspach: "Die richtigen Schlüsse daraus ziehen"

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Die SG Sonnenhof Großaspach empfängt am kommenden Samstag, den 07. März 2026, den KSV Hessen Kassel. Anpfiff der Partie des 23. Spieltags in der aktuellen Regionalliga Südwest-Spielzeit 2025/26 in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach ist um 14 Uhr.

Cheftrainer Pascal Reinhardt: „Wir haben in Trier trotz der Niederlage viel investiert, hatten am Ende aber einfach keinen guten Tag gegen einen letztendlich auch starken Gegner, was man an dieser Stelle auch gerne mal anerkennen darf. Dennoch wäre die Möglichkeit durchaus da dagewesen, um zumindest einen Punkt mit nach Hause zu nehmen. Das haben wir aber nicht geschafft, zumal es uns nicht gelungen ist, unser Spiel auf den Platz zu bringen. Sicherlich ist das ärgerlich aber wir werden genauso weitermachen wie bisher und wollen nun nach der ersten Niederlage seit fast fünf Monaten die richtigen Schlüsse daraus ziehen und dann am kommenden Samstag zuhause wieder eine neue Serie starten. Auch Kassel wird es uns aber wieder alles andere als einfach machen. Eine erfahrene Truppe mit viel individueller Qualität, die an guten Tagen jeder Mannschaft in dieser Liga wehtun kann. Und genau darauf stellen wir uns auch ein, werden mit breiter Brust sowie einem ganz klaren Plan am Samstag auf dem Platz stehen.“

Die Personalsituation

Verzichten muss Cheftrainer Pascal Reinhardt am Samstag zuhause gegen den KSV Hessen Kassel nach jetzigem Stand auf Brooklyn Schwarz (Innenbandanriss).

Der Gegner

Mit aktuell 31 Punkten aus den bisherigen 22 Saisonspielen belegt der KSV Hessen Kassel momentan den 10. Tabellenplatz der Regionalliga Südwest. Dabei holte das Team von Coach René Klingbeil zum Auftakt in die Restrunde einen 3:2-Sieg zuhause gegen den FC Bayern Alzenau, musste zuvor aber unter der Woche bei der 1:2- Niederlage bei Verbandsligist Germania Ober-Roden das bittere Aus im Viertelfinale des Hessenpokals hinnehmen. Am vergangenen Dienstag setzte es dann zudem eine 2:4-Niederlage beim FSV Frankfurt.

Das Hinspiel im Auestadion zwischen dem KSV und der SG endete Anfang September vergangenen Jahres mit einem 2:2-Unentschieden. Fabian Eisele hatte dem Dorfklub durch einen Elfmeter-Doppelpack zumindest noch einen Punkt gerettet. Der direkte Vergleich geht knapp an die Aspacher, die bislang sieben Mal als Sieger den Platz verließen. Sechs Partien entschieden die Kasseler für sich, lediglich zwei weitere Duelle endeten jeweils Unentschieden. Geleitet wird die Partie am kommenden Samstag von Schiedsrichter Veron Besiri (25, SV Föhren) und seinen beiden Assistenten Matthias Munkler und Luis Herrig.

Rund um die Partie

Tickets für das Heimspiel am Samstag in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach gibt es wie üblich im Online-Vorverkauf sowie am Spieltag an den Tageskassen. Diese öffnen wie gewohnt 90 Minuten vor Spielbeginn. Hinterlegte Tickets (inklusive Schiedsrichterkarten) können unter Vorlage eines Lichtbildausweises an Kasse 1 entgegengenommen werden. Einen ausführlichen Live-Ticker gibt es außerdem auch bei dieser Partie wieder über das FuPa-Matchcenter.

Die Spiele der Regionalliga Südwest sind außerdem im kommentierten Live-Stream via „LEAGUES“ abrufbar. So wird auch das Heimspiel der SG Sonnenhof Großaspach gegen den KSV Hessen Kassel unter https://www.leagues.football/sga live übertragen.