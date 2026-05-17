SG Sonnenhof Großaspach: Die Generalprobe geht an die Kickers

Die Begegnung entwickelte sich von Beginn an zum Duell auf Augenhöhe mit den etwas besseren Torannäherungen zugunsten der Aspacher. Doch nach gut einer halben Stunde gingen dann dennoch die Hausherren in Führung. Nach einem Ballgewinn sowie anschließendem Sololauf erzielte David Udogu in der 33. Minute das 1:0 für die Kickers. Die SG hielt dagegen, kam offensiv immer wieder in gute Ansätze, konnte die Chancen jedoch nicht konsequent genug ausspielen.

Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhten die Stuttgarter Kickers dann auf 2:0 durch einen sehenswerten Treffer von Ex-Aspacher David Tomic (47.). Im darauffolgenden Spielabschnitt kam die Reinhardt-Elf zwar immer wieder zu guten Aktionen im letzten Drittel, doch die Durchschlagskraft vor dem gegnerischen Gehäuse sollte an diesem Nachmittag fehlen. Trotz der Niederlage zum Abschluss überwog bei der SG Sonnenhof Großaspach nach Abpfiff vor allem der Stolz auf eine außergewöhnliche Saison. Mit dem Aufstieg in die 3. Liga hat die Mannschaft mit dem direkten Durchmarsch Geschichte geschrieben und sich nach einer beeindruckenden Spielzeit hochverdient die Meisterschaft gesichert.

Viel wichtiger als das Resultat auf der Waldau ist nun das kommende Wochenende: Im wfv-Pokalfinale trifft die SG erneut auf die Stuttgarter Kickers. Dann wollen die Aspacher noch einmal alles investieren, um eine herausragende Saison mit dem zweiten Double in Folge zu veredeln.

Die Mannschaft bedankt sich schon jetzt bei allen Fans für die großartige Unterstützung während der gesamten Saison und hofft auch im Pokalfinale nochmal auf lautstarke Unterstützung in Rot und Schwarz.



Die nächste Partie

Am kommenden Samstag ist die SG Sonnenhof Großaspach dann erneut zu Gast auf der Waldau. Im DB Regio-wfv-Pokal trifft der Dorfklub im Kampf um das Ticket für den DFB-Pokal zum zweiten Mal innerhalb einer Woche auf die Stuttgarter Kickers. Anpfiff der Partie im GAZi-Stadion auf der Waldau in Stuttgart-Degerloch ist um 15.30 Uhr.