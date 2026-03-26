SG Sonnenhof Großaspach: "Dem wollen wir natürlich die Stirn bieten"

Cheftrainer Pascal Reinhardt: „Ich muss meiner Mannschaft an dieser Stelle einfach mal ein großes Kompliment aussprechen. Die Jungs sind derzeit richtig gut drauf, lassen sich zu keinerlei Zeit aus dem Konzept bringen und sind extrem klar in den Abläufen sowie bei der Herangehensweise an die jeweiligen Partien. Das haben wir auch am vergangenen Freitag zuhause gegen Steinbach Haiger wieder unter Beweis gestellt. Das war von Anfang an bis zum Ende eine starke Vorstellung, die einmal mehr Lust auf die kommenden Wochen und die damit verbundenen Herausforderungen macht. Für uns ist es natürlich ein schöner Zusatz, dass wir nun direkt das nächste Heimspiel bestreiten können aber die Hürden werden natürlich auch nicht kleiner. Auch Homburg hat in einzelnen Partien und bestimmten Spiel-Phasen gezeigt, dass die Truppe zurecht in der Top 5 der Tabelle steht und ist im Hinblick von den Einzelspielern, was die Qualität sowie Erfahrung angehen sicherlich eine der besten Mannschaften in dieser Liga. Dem wollen wir natürlich die Stirn bieten, unseren Lauf unbedingt fortsetzen und unsere starke Verfassung damit letztendlich auch bestätigen.“

Die Personalsituation:

Verzichten muss Cheftrainer Pascal Reinhardt am Samstag zuhause gegen den FC 08 Homburg nach jetzigem Stand auch weiterhin auf Brooklyn Schwarz (Aufbautraining).

Der Gegner:

Mit aktuell 39 Punkten aus den bisherigen 25 Saisonspielen belegt der FC 08 Homburg momentan den fünften Tabellenplatz in der Regionalliga Südwest. Dabei holte das Team von Coach Roland Seitz in den bisherigen fünf Partien im Jahr 2026 insgesamt sieben Punkte. Einem 4:0-Heimsieg gegen die TSG Balingen folgten eine 0:1-Niederlage beim FC-Astoria Walldorf sowie ein 1:1 zuhause gegen die Kickers Offenbach. Anschließend setzte sich der FC08 mit 4:1 beim TSV Steinbach Haiger durch, musste sich dann jedoch am vergangenen Sonntag mit 0:1 gegen die U23 des 1. FSV Mainz 05 geschlagen geben.

Das Hinspiel zwischen den beiden Teams endete im September vergangenen Jahres mit einem 1:1-Unentschieden. Michael Kleinschrodt hatte die SG zunächst in Führung gebracht, Phillipp Steinhart per Kopf anschließend kurz vor Schluss jedoch noch den Ausgleich erzielt. Insgesamt trafen der Dorfklub und die Saarländer in bislang neun Begegnungen aufeinander. Der direkte Vergleich geht dabei an die SG, die vier Partien für sich entscheiden konnte. Zweimal gewann Homburg, dreimal teilten sich die beiden Clubs jeweils die Punkte. Geleitet wird die Partie am Samstag von Schiedsrichter Maximilian Lotz (24, SV Bauerbach) und seinen beiden Assistenten Patrick Haustein sowie Tobias Lecke.

Rund um die Partie:

Tickets für das Heimspiel am Samstag in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach gibt es wie üblich im Online-Vorverkauf sowie am Spieltag an den Tageskassen. Diese öffnen wie gewohnt 90 Minuten vor Spielbeginn. Hinterlegte Tickets (inklusive Schiedsrichterkarten) können unter Vorlage eines Lichtbildausweises an Kasse 1 entgegengenommen werden. Einen ausführlichen Live-Ticker gibt es außerdem auch bei dieser Partie wieder über das FuPa-Matchcenter.

Die Spiele der Regionalliga Südwest sind außerdem im kommentierten Live-Stream via „LEAGUES“ abrufbar. So wird auch das Heimspiel der SG Sonnenhof Großaspach gegen den FC 08 Homburg unter https://www.leagues.football/sga live übertragen.