SG Sonnenhof Großaspach: "Definitiv keine leichte Aufgabe"

Die SG Sonnenhof Großaspach gastiert am kommenden Samstag zum achten Spieltag der Regionalliga Südwest-Spielzeit 2025/26 beim TSV Steinbach Haiger. Anpfiff der Partie im SIBRE-Sportzentrum Haarwasen in Haiger ist um 19 Uhr.
Die Stimme
Cheftrainer Pascal Reinhardt: „Grundsätzlich ist es so, dass wen du nach einem 0:2- Rückstand in so kurzer Zeit nochmal zurückkommst und die Partie innerhalb weniger Minuten drehst, du dann dieses Ergebnis auch einfach über die Zeit bringen musst. Das ist für uns dann natürlich maximal bitter gelaufen. Nach zuvor keinem guten Spiel von uns in Kassel haben wir gegen Offenbach die Dinge von Anfang an wieder richtig umgesetzt, wie wir uns das auch vorgenommen hatten und das muss auch Voraussetzung für unser nächstes Flutlichtspiel am kommenden Freitag bei Steinbach Haiger sein. Wir müssen mit einer guten Körpersprache, großer Überzeugung sowie absoluter Entschlossenheit an die Sache rangehen. Es wird definitiv keine leichte Aufgabe bei einer der stärksten Mannschaften der Liga und dennoch fahren wir dorthin, um natürlich wieder etwas Zählbares mit nach Hause zu bringen.“
Die Personalsituation
Verzichten muss Cheftrainer Pascal Reinhardt am Freitag nach jetzigem Stand auf Elias Rahn (OP nach Unterarmbruch). Ebenfalls nicht mit an Bord ist Lukas Stoppel (Sprunggelenksverletzung).
Der Gegner
2010 noch in der Kreisoberliga Gießen/Marburg West unterwegs, legte der TSV Steinbach Haiger in den folgenden Jahren einen kometenhaften Aufstieg hin. Auf die souveräne Meisterschaft in der Verbandsliga Hessen 2014 folgte direkt im darauffolgenden Jahr der direkte Durchmarsch mit der Meisterschaft der Hessenliga sowie dem damit verbundenen Aufstieg in die Regionalliga Südwest zur Saison 2015/16. Dort zählt der TSV seitdem zum erweiterten Favoritenkreis auf den Titel. Zur Realisierung dieses Ziels beitragen sollen in dieser Spielzeit neben einem soliden Kader-Grundgerüst unter anderem folgende Neuzugänge: Maximilian Pronichev (vom FC Energie Cottbus), Gwang-in Lee (vom FSV Frankfurt), Marvin Mika (vom SC Fortuna Köln), Tjark Hildebrandt (vom Hamburger SV II), Lukas Näpflein (von der SpVgg Greuther Fürth II), Thomas Rotfuß (vom ZFC Meuselwitz) sowie Deniz Haimerl (von Türkgücü München).
Doch auch der Tabellenvierte der abgelaufenen Saison hatte zu Saisonbeginn gleich mehrere Abgänge zu vermelden. Nicht mehr dabei sind unter anderem Justin Steinkötter (TSV 1860 München), Christopher Wähling (SV Eintracht- Trier), Vincent Schwab (Stuttgarter Kickers), Christoph Maier (1. FC Lokomotive Leipzig), Marvin Jung (FC Bayern Alzenau), Daniel Steininger (DJK Vilzing), Paolo Maiella (FC Gütersloh) und Levin Leandro D’Aloia (Sportfreunde Siegen). Nach den ersten sieben Spieltagen belegt das Team von Coach Hüsni Tahiri, welcher bereits seit 2017 in sämtlichen Funktionen beim TSV tätig ist und zuvor selbst am Haarwasen als Spieler aktiv war, mit derzeit 14 Punkten den dritten Tabellenplatz.
Gleich vier Siege gab es zum Auftakt (3:2 gegen den SV Eintracht-Trier, 3:0 bei der TSG Balingen, 4:2 gegen den FC-Astoria Walldorf, 3:1 bei den Kickers Offenbach). Einem anschließenden 1:1 gegen den 1. FSV Mainz 05 II folgte schließlich eine Last-Minute-Heimniederlage gegen die Stuttgarter Kickers (0:1). Am vergangenen Samstag trennten sich die Rot- Blauen dann auswärts mit einem 1:1-Unentschieden vom FC 08 Homburg.
Viermal trafen die SG Sonnenhof Großaspach und der TSV Steinbach Haiger bislang in einem Pflichtspiel aufeinander. Und die Bilanz könnte aus Sicht der SG kaum schlechter aussehen: Vier Niederlagen bei einem Torverhältnis von 0:13 stehen zu Buche. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Philipp Hofheinz (27, FV Niefern) und seinen beiden Alessio Remili und Dustin Mattern.
Rund um die Partie
Auch am Freitag informiert die SG wie gewohnt auf ihren vereinseigenen Kanälen direkt vom Spielgeschehen. Einen ausführlichen Live-Ticker gibt es auch bei diesem Auswärtsspiel wieder über das FuPa-Matchcenter. Tickets für die Partie gibt es vor Ort an den Tageskassen sowie vorab im Online-Ticketshop auf der Website des TSV Steinbach Haiger. Die Begegnung ist außerdem im kommentierten, kostenpflichtigen Live-Stream via „LEAGUES“ unter www.leagues.football/sga abrufbar.