SG Sonnenhof Großaspach: "Das Maximale für uns rausholen"

Die SG Sonnenhof Großaspach empfängt am kommenden Sonntag, den 31. August 2025, den SV Eintracht-Trier zum Heimspiel. Anpfiff der Partie des fünften Spieltags in der Regionalliga Südwest in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach ist um 14 Uhr.

Cheftrainer Pascal Reinhardt: „Das Weiterkommen stand am Mittwochabend in Bietigheim-Bissingen an erster Stelle. Das ist uns am Ende gelungen und unsere Pokalreise geht somit weiter. Dennoch haben wir im Nachhinein ein paar Dinge analysiert, auch wenn der Sieg unter dem Strich nie wirklich in Gefahr war und das Ergebnis sich vielleicht auch etwas knapper anhört, als es am Ende vom Spielverlauf dann letztendlich war. Jetzt freuen wir uns aber riesig auf dieses attraktive Heimspiel am kommenden Sonntag gegen einen Traditionsverein mit starker Fanbase. Wir wollen zum Ende dieser weiteren intensiven, englischen Woche nochmal alles rausfeuern und das Maximale für uns rausholen. Wir sind brutal gut in diese Saison gestartet, das bisher Geleistete gibt uns ein richtig gutes Gefühl für die anstehende Aufgabe gegen Trier und das wollen wir nun auch am Sonntag wieder verkörpern sowie auf den Platz bringen.“

Verzichten muss Cheftrainer Pascal Reinhardt am kommenden Sonntag zuhause gegen den SV Eintracht-Trier nach jetzigem Stand auch weiterhin auf Volkan Celiktas (Rotsperre) und Elias Rahn (OP nach Unterarmbruch).

Der Gegner

Quasi ähnlich rekordverdächtig wie die SG Sonnenhof Großaspach am Ende der vergangenen Saison, stieg auch der SV Eintracht-Trier 2024 als Meister der Oberliga am Ende mehr als souverän in die Regionalliga Südwest auf. Nach 38 Spieltagen stand das Team von Coach Thomas Klasen am Ende mit 99 Punkten, einem beachtlichen Torverhältnis von 115:34, gerade einmal drei Niederlagen sowie 21 Zählern Vorsprung auf Vizemeister SV Gonsenheim logischerweise auf Platz 1 der Rheinland-Pfalz/Saar- Staffel. Somit brauchte der SV gerade einmal eine „Übergangsspielzeit“ in der Fünftklassigkeit nach dem Abstieg aus der Regionalliga am Ende der Saison 2022/23, um den Sprung zurück die Südwest-Liga zu meistern.

In den ersten vier Spielen der neuen Saison holten die Blau-Schwarzen bislang vier Zähler und belegen damit momentan den 12. Tabellenplatz. Einer knappen 2:3-Auftaktniederlage beim SV Steinbach Haiger folgte wiederum ein 3:2-Heimsieg gegen die SG Barockstadt Fulda- Lehnerz. Nach einer anschließenden Punkteteilung bei den Stuttgarter Kickers (1:1) setzte es am vergangenen Wochenende schließlich eine 1:4-Heimniederlage gegen den SGV Freiberg Fußball.

Bislang trafen der SV Eintracht-Trier und die SG Sonnenhof Großaspach erst in vier Begegnungen aufeinander. Der direkte Vergleich geht dabei an die Aspacher, die seitdem noch nie gegen das Team aus der ältesten Stadt Deutschlands verloren haben. Einmal siegte die SG, drei weitere Duelle endeten jeweils unentschieden. Zweimal gewannen die Aspacher, ein weiteres Duell endete Unentschieden. Geleitet wird die Sonntagspartie von Schiedsrichter Elias Appel (SG Kiebitzgrund) und seinen beiden Assistenten Dennis Jantz und Dominic Dylka.

Rund um die Partie

Tickets für das anstehende Heimspiel in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach gibt es wie üblich im Online-Vorverkauf sowie am Spieltag an den Tageskassen. Diese öffnen wie gewohnt 90 Minuten vor Spielbeginn. Hinterlegte Tickets (inklusive Schiedsrichterkarten) können unter Vorlage eines Lichtbildausweises an Kasse 1 entgegengenommen werden. Einen ausführlichen Live-Ticker gibt es außerdem auch bei dieser Partie wieder über das FuPa-Matchcenter.

Die Spiele der Regionalliga Südwest sind außerdem im kommentierten Live-Stream via „LEAGUES“ abrufbar. So wird auch das Heimspiel der SG Sonnenhof Großaspach gegen den SV Eintracht-Trier am Sonntag unter www.leagues.football/sga live übertragen. Ein Match-Pass ist für 6,99 Euro erhältlich. Darüber hinaus gibt es verschiedene Streaming-Paket-Modelle, welche über denselben Link seitens LEAGUES angeboten werden.