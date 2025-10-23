SG Sonnenhof Großaspach: "Darauf stellen wir uns ein"

Die SG Sonnenhof Großaspach empfängt am kommenden Samstag, 25. Oktober, den Bahlinger SC zum Heimspiel. Anpfiff der Partie des 14. Spieltags in der Regionalliga Südwest in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach ist um 14 Uhr.

Cheftrainer Pascal Reinhardt: „Es hat uns gutgetan, dass wir nach den zuletzt doch intensiven Wochen nun wieder eine normale Trainingswoche bestreiten konnten. Wir haben bereits viel besprochen und mit der heutigen sowie noch morgen anstehenden Trainingseinheit optimale Vorbereitungszeit auf die nächste, bevorstehende Aufgabe. Die Jungs sind aktuell richtig gut drauf, das hat auch der vergangene Auftritt beim Tabellenführer in Freiberg gezeigt, wo wir bewiesen haben, dass wir auch ausschließlich über den Kampf zu Punkten kommen können. Wir sind nun seit vier Pflichtspielen ungeschlagen und jetzt gilt es, dass wir am Samstag zuhause gegen den Bahlinger SC wieder von Beginn an unsere spielerische Komponente auf den Platz bekommen und auch dort unsere Serie weiter fortführen wollen. Ein Gegner, der körperlich sehr robust agieren und uns alles abverlangen wird. Darauf stellen wir uns ein und werden mit voller Überzeugung an die Sache rangehen, um das nächste Erfolgserlebnis einzutüten.“

Verzichten muss Cheftrainer Pascal Reinhardt am Samstag gegen den Bahlinger SC nach jetzigem Stand auf Volkan Celiktas und Arbnor Nuraj (Beide Gelbsperre).

Der Gegner:

Mit aktuell sieben Punkten aus den bisherigen 13 Saisonspielen belegt der Bahlinger SC momentan den 17. und damit vorletzten Tabellenplatz der Regionalliga Südwest. Dabei gelang der Mannschaft von Chefcoach Stefan Reisinger bis dato erst ein Sieg: Am zweiten Spieltag zu Gast auf dem Kunstrasenplatz des TSV Schott Mainz (3:1). Seitdem warten die Südbadener auf einen weiteren dreifachen Punkteerfolg und mussten sich am vergangenen Wochenende zudem im Derby gegen die U23 des SC Freiburg trotz zwischenzeitlicher 1:0-Führung am Ende noch spät mit 1:2 geschlagen geben. Bislang trafen die SG Sonnenhof Großaspach und der Club vom Kaiserstuhl in zehn Duellen aufeinander. Der direkte Vergleich geht dabei knapp an die SG, die insgesamt fünf Partien für sich entscheiden konnte. Viermal siegte der BSC, eine weitere Begegnung endete Unentschieden. Geleitet wird die Partie am kommenden Samstag von Schiedsrichter Jannis Jäschke (SG Nieder-Roden) und seinen beiden Assistenten Lars Wacker und Leonard Martin.

Rund um die Partie:

Tickets für das anstehende Heimspiel in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach gibt es wie üblich im Online-Vorverkauf sowie am Spieltag an den Tageskassen. Diese öffnen wie gewohnt 90 Minuten vor Spielbeginn. Hinterlegte Tickets (inklusive Schiedsrichterkarten) können unter Vorlage eines Lichtbildausweises an Kasse 1 entgegengenommen werden. Einen ausführlichen Live-Ticker gibt es außerdem auch bei dieser Partie wieder über das FuPa-Matchcenter.

Die Spiele der Regionalliga Südwest sind außerdem im kommentierten Live-Stream via „LEAGUES“ abrufbar. So wird auch das Heimspiel der SG Sonnenhof Großaspach gegen den Bahlinger SC unter https://www.leagues.football/sga live übertragen.