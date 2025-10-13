SG Sonnenhof Großaspach: "Darauf müssen wir uns einstellen"

Die SG Sonnenhof Großaspach gastiert am kommenden Mittwoch im Achtelfinale des DB Regio-wfv-Pokals beim TSV Bernhausen. Anpfiff der Partie beim Landesligisten auf dem Kunstrasenplatz im Fleinsbachstadion in Filderstadt ist um 19 Uhr.

Cheftrainer Pascal Reinhardt: „Natürlich zählt für uns in erster Linie die Tatsache, dass wir am vergangenen Samstag gegen Bayern Alzenau zuhause die nächsten drei Punkte und damit den zweiten Sieg in Serie gegen einen Mitaufsteiger eingefahren haben. Und doch war es ein Stück weit unnötig, dass wir es am Schluss nochmal so spannend und den Deckel nicht schon früher draufgemacht haben. Nichtsdestotrotz sind wir froh über diesen nächsten Dreier, da wir auch wissen, wo wir herkommen und was die Jungs in diesen letzten Wochen investieren mussten. In dieser Woche haben wir gleich wieder zwei echte Herausforderungen vor der Brust, für die wir uns bestens wappnen müssen. Dass ein Pokalspiel seine eigenen Facetten mit sich bringt, dürfte mittlerweile ohnehin jedem bekannt sein. Darauf müssen wir uns einstellen und am Mittwochabend zu Gast beim TSV Bernhausen von Beginn an die dortigen Gegebenheiten annehmen sowie unser Spiel durchdrücken. Als Titelverteidiger wollen wir unsere Pokalreise unbedingt fortführen und werden daher alles geben, um das Viertelfinale klarzumachen.“

Die Personalsituation:

Verzichten muss Cheftrainer Pascal Reinhardt am Mittwoch nach jetzigem Stand auf Lorenz Ender (krank). Fraglich ist außerdem ein Einsatz von Lukas Stoppel (angeschlagen).

Der Gegner:

Nach dem Abstieg aus der Landesliga Staffel 2 am Ende der Saison 2022/23 gelang dem TSV Bernhausen in der darauffolgenden Spielzeit als souveräner Meister der Bezirksliga Stuttgart prompt die Rückkehr in die Landesliga. Dort haben sich die Lila- Weißen auf Anhieb etabliert und die vergangene Saison als Aufsteiger mit einem starken dritten Tabellenplatz beendet. Und auch in dieser Spielzeit spielt die Mannschaft von Chefcoach Roko Agatic wieder munter mit. Nach bislang neun Spieltagen belegt der Club aus dem Filderstädter-Stadtteil mit derzeit 18 Punkten den vierten Rang und liegt damit nur vier Zähler hinter dem Spitzenreiter TSV Köngen.

Am gestrigen Sonntag gab es zudem einen eindrucksvollen 7:1-Heimsieg gegen den SC Geislingen. Die bisherige wfv-Pokalreise führte den TSV nach Siegen über den TV Echterdingen (4:2), den GSV Maichingen (4:0) und die TSG Hofherrnweiler- Unterrombach (5:1) schließlich bis in die nun anstehende Runde der letzten 16 Teams. Die SG Sonnenhof Großaspach und der TSV Bernhausen trafen noch nie in einem Pflichtspiel aufeinander. Die Flutlicht-Partie am kommenden Mittwoch wird somit eine Premiere für beide Vereine. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Daniel Fuchs (TSV Hagelloch) und seinen beiden Assistenten Nils Temme und David Armbruster.

Rund um die Partie:

Einen ausführlichen Live-Ticker gibt es auch von dieser Partie wieder über das FuPa-Matchcenter. Tickets für das Spiel gibt es vor Ort an den Tageskassen sowie vorab im Online-Ticketshop des TSV.