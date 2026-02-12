SG Sonnenhof Großaspach: "Damit beschäftigen wir uns nicht"

Als Aufsteiger überwintert die SG Sonnenhof Großaspach auf Rang zwei der Regionalliga Südwest – mit der besten Offensive der Liga. Trainer Pascal Reinhardt sieht Fortschritt, fordert Entwicklung und predigt Demut.
Aufsteiger auf Augenhöhe mit der Spitze
Die SG Sonnenhof Großaspach ist im Sommer erst in die Regionalliga Südwest aufgestiegen – und steht zur Winterpause sensationell auf Platz zwei. Nach 20 Spieltagen hat die Mannschaft von Trainer Pascal Reinhardt 40 Punkte gesammelt und liegt nur einen Zähler hinter Tabellenführer SGV Freiberg (41). Für Reinhardt zählt vor allem die Art des Auftretens: „Grundsätzlich können wir mit der Art und Weise, wie wir in diesen 20 Spielen aufgetreten sind, sehr gut leben.“ Mit mehr „Cleverness zu Beginn der Saison“ hätte die Bilanz sogar noch besser ausfallen können. „Hier sind wir im Laufe der Saison einfach noch reifer geworden“, sagt er – auch wenn das für ihn „Meckern auf hohem Niveau“ ist. Der Anspruch bleibt klar: „Wir wollen uns aber weiterhin stetig verbessern.“
Ligabeste Offensive als Markenzeichen
60 erzielte Tore bedeuten Ligaspitze – kein anderes Team trifft häufiger. Reinhardt sieht darin vor allem eine Mentalitätsfrage: „Diese Statistik spricht für die Mentalität meiner Spieler und unserer Herangehensweise.“ Großaspach sei „nicht nur von einem Spieler abhängig“, vielmehr gebe es „viele Spieler, die für Torgefahr sorgen“. Die Variabilität ist Programm: „Unser Spiel ist sehr variabel und unser Anspruch ist es immer ein Tor mehr zu schießen als der Gegner.“ Dass dies „vielleicht mal zu Lasten der Gegentorstatistik fällt“, nimmt er bewusst in Kauf. Die Identität sei klar definiert: „Unsere DNA steht für Spektakel, wir wollen die Zuschauer mit unserem offensiven Spielstil begeistern.“
Trainingslager als Entwicklungsschub
Die Wintervorbereitung bewertet Reinhardt positiv. „Das Trainingslager hat uns inhaltlich und was die mannschaftliche Geschlossenheit angeht nochmal einen großen Schritt vorangebracht.“ Intensität sei Teil der Vereinsidentität: „Die Intensität in den Trainingseinheiten sowie an den Spieltagen ist unsere Identität.“ In Testspielen habe man „Vieles ausprobiert“ und jedem Spieler Einsatzzeit gegeben. „Das war uns enorm wichtig, um den Jungs zu zeigen, dass wir jeden Einzelnen benötigen.“ Besonders das Spiel gegen Donezk beschreibt er als „sehr hohes Niveau“, auch wenn man es intern realistisch einordne.
Feinarbeit statt Systemwechsel
Einen einzelnen Schwerpunkt gab es nicht. „Wir hatten unterschiedliche Themenbereiche, die wir abgedeckt haben.“ In Kleingruppen werde „individualtaktisch weitergearbeitet“, gleichzeitig wolle man „unser Spiel als Mannschaft stetig weiterentwickeln“. Reinhardt spricht von „neuen Ideen und Impulsen“, ohne „unser Spiel auf den Kopf zu stellen“, sondern „im Detail weiter zu verbessern“.
Demut im Titelrennen
Trotz Tabellenplatz zwei vermeidet der Trainer große Ansagen. „Natürlich schauen wir uns die Tabelle an, aber wir interessieren uns nicht für andere Mannschaften.“ Großaspach kümmere sich nur um beeinflussbare Faktoren und bleibe „als Aufsteiger weiterhin demütig“. Öffentliche Zielansagen überlasse man anderen. „Es gibt genügend Clubs, die darüber sprechen, sich am Ende ganz oben sehen und bei denen der Druck aufzusteigen enorm ist.“
Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen
Reinhardt sieht sein Team mitten im Prozess. „Es war schon viel Gutes dabei, aber wir sind noch lange nicht am Ende unserer Entwicklung.“ Ziel sei, Gegner weiterhin „mit unterschiedlichen Ausrichtungen vor Probleme“ zu stellen. Nun gelte es, „an unsere Phase, die wir vor der Pause hatten, anzuknüpfen“. Das Selbstverständnis ist gewachsen: „Wir kennen unsere Qualitäten und der Glaube an die eigene Stärke ist unfassbar groß.“ Wenn Großaspach sein Spiel durchbringe, „sind wir schwierig zu schlagen“.
Mentalität statt Rechenspiele
Gedanken über Saisonenden blockt Reinhardt ab. „Damit beschäftigen wir uns nicht.“ Die Mannschaft wisse genau, „worauf es wann ankommt“. Der Fokus liege auf Arbeit: „Wir arbeiten hart auf eine bevorstehende intensive Phase hin und werden alles in diese nächsten Spiele rein investieren.“ Zukunftsfragen seien nur über Leistung steuerbar. Wichtig sei, „dass die Jungs mit Freude auf dem Platz stehen und unseren mutigen Ansatz mit Leben füllen.“
Rückrundenstart ohne Parolen
Die ersten Wochen nach der Pause erwartet der Trainer als Standortbestimmung. „Egal gegen wen es in dieser Liga geht, man bekommt nichts geschenkt.“ Gerade zu Beginn wisse „noch keiner so richtig, wo er steht“, deshalb seien frühe Erfolgserlebnisse entscheidend. Großaspach verzichtet bewusst auf Symbolik: „Wir haben es allerdings nicht nötig irgendwelche Signale oder Parolen an andere Vereine oder gar die Liga zu senden.“
Historische Chance für den Aufsteiger
Dass Großaspach als Aufsteiger so stabil auftritt, unterstreicht die Entwicklung des Klubs. Reinhardt arbeitet in seiner dritten Saison als Trainer bei der SG Sonnenhof. Zuletzt war Großaspach 2014 in die 3. Liga aufgestiegen. Nun steht der Verein wieder im oberen Regal des Südwest-Fußballs – mit der gefährlichsten Offensive der Liga und einem Trainer, der Fortschritt über Schlagzeilen stellt.