SG Sonnenhof Großaspach: "Damit beschäftigen wir uns nicht" FuPa-Teamcheck: Aufsteiger SG Sonnenhof mischt Regionalliga-Spitze auf von Timo Babic

– Foto: Jens Körner

Als Aufsteiger überwintert die SG Sonnenhof Großaspach auf Rang zwei der Regionalliga Südwest – mit der besten Offensive der Liga. Trainer Pascal Reinhardt sieht Fortschritt, fordert Entwicklung und predigt Demut.

Aufsteiger auf Augenhöhe mit der Spitze

Die SG Sonnenhof Großaspach ist im Sommer erst in die Regionalliga Südwest aufgestiegen – und steht zur Winterpause sensationell auf Platz zwei. Nach 20 Spieltagen hat die Mannschaft von Trainer Pascal Reinhardt 40 Punkte gesammelt und liegt nur einen Zähler hinter Tabellenführer SGV Freiberg (41). Für Reinhardt zählt vor allem die Art des Auftretens: „Grundsätzlich können wir mit der Art und Weise, wie wir in diesen 20 Spielen aufgetreten sind, sehr gut leben.“ Mit mehr „Cleverness zu Beginn der Saison“ hätte die Bilanz sogar noch besser ausfallen können. „Hier sind wir im Laufe der Saison einfach noch reifer geworden“, sagt er – auch wenn das für ihn „Meckern auf hohem Niveau“ ist. Der Anspruch bleibt klar: „Wir wollen uns aber weiterhin stetig verbessern.“ Ligabeste Offensive als Markenzeichen

60 erzielte Tore bedeuten Ligaspitze – kein anderes Team trifft häufiger. Reinhardt sieht darin vor allem eine Mentalitätsfrage: „Diese Statistik spricht für die Mentalität meiner Spieler und unserer Herangehensweise.“ Großaspach sei „nicht nur von einem Spieler abhängig“, vielmehr gebe es „viele Spieler, die für Torgefahr sorgen“. Die Variabilität ist Programm: „Unser Spiel ist sehr variabel und unser Anspruch ist es immer ein Tor mehr zu schießen als der Gegner.“ Dass dies „vielleicht mal zu Lasten der Gegentorstatistik fällt“, nimmt er bewusst in Kauf. Die Identität sei klar definiert: „Unsere DNA steht für Spektakel, wir wollen die Zuschauer mit unserem offensiven Spielstil begeistern.“

Trainingslager als Entwicklungsschub

Die Wintervorbereitung bewertet Reinhardt positiv. „Das Trainingslager hat uns inhaltlich und was die mannschaftliche Geschlossenheit angeht nochmal einen großen Schritt vorangebracht.“ Intensität sei Teil der Vereinsidentität: „Die Intensität in den Trainingseinheiten sowie an den Spieltagen ist unsere Identität.“ In Testspielen habe man „Vieles ausprobiert“ und jedem Spieler Einsatzzeit gegeben. „Das war uns enorm wichtig, um den Jungs zu zeigen, dass wir jeden Einzelnen benötigen.“ Besonders das Spiel gegen Donezk beschreibt er als „sehr hohes Niveau“, auch wenn man es intern realistisch einordne. Feinarbeit statt Systemwechsel

Einen einzelnen Schwerpunkt gab es nicht. „Wir hatten unterschiedliche Themenbereiche, die wir abgedeckt haben.“ In Kleingruppen werde „individualtaktisch weitergearbeitet“, gleichzeitig wolle man „unser Spiel als Mannschaft stetig weiterentwickeln“. Reinhardt spricht von „neuen Ideen und Impulsen“, ohne „unser Spiel auf den Kopf zu stellen“, sondern „im Detail weiter zu verbessern“.