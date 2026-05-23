SG Sonnenhof Großaspach besiegt die Stuttgarter Kickers

Großer Jubel: Das heutige Finale des WFV-Pokals hat die SG Sonnenhof Großaspach für sich entschieden. Der Regionalliga-Meister und Aufsteiger in die 3. Liga bezwingt die Stuttgarter Kickers mit 4:1.
Finale
SV Stuttgarter Kickers – SG Sonnenhof Großaspach 1:4
SV Stuttgarter Kickers: Felix Dornebusch, Mario Borac (86. Nico Fundel), Milan Petrovic, David Udogu (90. Ardi Mulaj), Vincent Schwab, Nico Blank, Christian Mauersberger (76. Flamur Berisha), David Tomic, Per Lockl (64. Marlon Faß), David Braig (76. David Stojak), Melkamu Frauendorf
SG Sonnenhof Großaspach: Maximilian Reule, Elias Rahn, Arbnor Nuraj, Antonis Aidonis, Volkan Celiktas, Marius Kunde, Niklas Pollex (83. Lukas Stoppel), Loris Maier (90. Leon Maier), Luca Damiano Molinari (79. Christian Mistl), Michael Kleinschrodt (90. Luka Janes), Fabian Eisele (67. Mert Tasdelen)
Schiedsrichter: Roman Reck (Renningen)
Tore: 0:1 Michael Kleinschrodt (28.), 0:2 Fabian Eisele (64. Foulelfmeter), 1:2 Mario Borac (76.), 1:3 Mert Tasdelen (79.), 1:4 Mert Tasdelen (90.+14)
Gelb-Rot: Melkamu Frauendorf (70./SV Stuttgarter Kickers/)
2. Runde
Mi., 23.07.25 18:00 Uhr SV Mietingen - SSV Ulm 1846 Fußball 0:3
1. Runde
Do., 24.07.25 18:30 Uhr TSV Essingen - TSV Oberensingen 3:0
Do., 24.07.25 19:00 Uhr FV Sontheim/Brenz - SV Waldhausen 0:3
Do., 24.07.25 19:00 Uhr VfL Pfullingen II - SSV Reutlingen 1:5
Fr., 25.07.25 18:30 Uhr SC Staig - Türkspor Neu-Ulm 0:1
Fr., 25.07.25 19:00 Uhr TSG Öhringen - Türkspor Neckarsulm 1:3
Fr., 25.07.25 19:00 Uhr Spvgg Freudenstadt - Young Boys Reutlingen 1:8
Fr., 25.07.25 19:00 Uhr TSV Köngen - 1. Göppinger SV 0:4
Fr., 25.07.25 19:30 Uhr SG Schorndorf - SGM Krumme Ebene am Neckar 4:0
Fr., 25.07.25 19:30 Uhr FSV Waiblingen - TSG Backnang 0:2
Fr., 25.07.25 19:30 Uhr BSV 07 Schwenningen - SG Empfingen 1:5
2. Runde
Sa., 26.07.25 14:00 Uhr GSV Pleidelsheim - SG Sonnenhof Großaspach 0:8
1. Runde
Sa., 26.07.25 14:00 Uhr Sport-Union Neckarsulm - SSV Schwäbisch Hall 2:3
Sa., 26.07.25 15:30 Uhr Sportfreunde Untergriesheim - SpVgg Satteldorf 1:5
Sa., 26.07.25 15:30 Uhr SV Allmersbach - SKV Rutesheim 2:5
Sa., 26.07.25 15:30 Uhr SV Kaisersbach - Sportfreunde Schwäbisch Hall 1:3
Sa., 26.07.25 15:30 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen - 1. FC Normannia Gmünd 1:2
Sa., 26.07.25 15:30 Uhr SGM Lautern-Essingen - TSV Weilimdorf 8:9
Sa., 26.07.25 15:30 Uhr VfL Kirchheim/Teck - FV Spfr Neuhausen 1:4
Sa., 26.07.25 15:30 Uhr FC Esslingen - VfR Aalen 0:2
Sa., 26.07.25 15:30 Uhr 1. FC Eislingen - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 0:2
Sa., 26.07.25 15:30 Uhr FC Holzhausen - TSG Tübingen 4:0
Sa., 26.07.25 15:30 Uhr SC 04 Tuttlingen - FC Rottenburg 0:1
Sa., 26.07.25 15:30 Uhr SV Winzeln - SV Nehren 0:3
Sa., 26.07.25 15:30 Uhr TSV Möttlingen - SV Croatia Reutlingen 1:2
Sa., 26.07.25 15:30 Uhr SSC Tübingen - TSG Balingen II 2:3
Sa., 26.07.25 15:30 Uhr TSV Riedlingen - FV Ravensburg 1:7
Sa., 26.07.25 15:30 Uhr FV Olympia Laupheim - FC Srbija Ulm 0:2
Sa., 26.07.25 15:30 Uhr SSG Ulm 99 - FV Biberach/Riß 3:2
Sa., 26.07.25 15:30 Uhr SF Hundersingen - TSV 1889 Buch 2:4
Sa., 26.07.25 16:00 Uhr MTV Stuttgart - TSGV Waldstetten 0:5
Sa., 26.07.25 17:00 Uhr FC Wangen - TSV Berg 1:3
Sa., 26.07.25 17:30 Uhr TSV Heimerdingen 1910 - FSV Hollenbach 1:2
Sa., 26.07.25 17:30 Uhr TSV Bad Boll - TSVgg Plattenhardt 3:1
Sa., 26.07.25 17:30 Uhr TSV Jahn Büsnau - GSV Maichingen 1:2
Sa., 26.07.25 18:00 Uhr TV Echterdingen - TSV Bernhausen 2:4
Sa., 26.07.25 18:30 Uhr TSV Crailsheim - SV Fellbach 1:0
So., 27.07.25 13:00 Uhr SV Böblingen - SC Geislingen 7:9
So., 27.07.25 15:00 Uhr SV Leonberg/Eltingen - TV Oeffingen 0:4
So., 27.07.25 15:00 Uhr TASV Hessigheim - FV Löchgau 0:2
So., 27.07.25 15:00 Uhr SG Weinstadt - VfR Heilbronn 1:5
So., 27.07.25 16:00 Uhr SV Reinstetten - VfB Friedrichshafen 0:6
So., 27.07.25 16:00 Uhr TSV Heimenkirch - TSV Neu-Ulm 2:1
So., 27.07.25 16:30 Uhr VfL Sindelfingen - Calcio Leinfelden-Echterdingen 1:2
So., 27.07.25 18:00 Uhr SV Seedorf - TuS Ergenzingen 1:0
2. Runde
Di., 29.07.25 18:00 Uhr TSV Ehningen - 1. FC Normannia Gmünd 2:4
Di., 29.07.25 18:30 Uhr SV Zimmern - SSV Reutlingen 1:4
Di., 29.07.25 19:00 Uhr 1. Göppinger SV - SV Stuttgarter Kickers 0:2
1. Runde
Di., 29.07.25 19:00 Uhr VfL Nagold - TSV Harthausen/Scher 6:0
2. Runde
Mi., 30.07.25 18:00 Uhr SSV Ehingen-Süd - FV Ravensburg 0:2
Mi., 30.07.25 18:00 Uhr SSV Schwäbisch Hall - TSG Backnang 3:5
Mi., 30.07.25 18:00 Uhr TSV Weilimdorf - TSV Essingen 4:2
Mi., 30.07.25 18:00 Uhr SC Geislingen - VfR Aalen 1:3
Mi., 30.07.25 18:15 Uhr SV Nehren - TSG Balingen 0:2
1. Runde
Mi., 30.07.25 18:30 Uhr TSV Ilshofen - FSV 08 Bietigheim-Bissingen 0:7
2. Runde
Mi., 30.07.25 19:00 Uhr TSV Crailsheim - FSV Hollenbach 0:2
Mi., 30.07.25 19:00 Uhr Sportfreunde Schwäbisch Hall - Türkspor Neckarsulm 0:4
Fr., 01.08.25 19:00 Uhr TSV Bernhausen - GSV Maichingen 4:0
Sa., 02.08.25 14:00 Uhr SG Schorndorf - SpVgg Satteldorf 6:3
Sa., 02.08.25 15:30 Uhr VfL Mühlheim - FC Rottenburg 2:3
Sa., 02.08.25 15:30 Uhr VfL Pfullingen - SV Seedorf 2:0
Sa., 02.08.25 15:30 Uhr VfB Bösingen - FC 07 Albstadt 4:3
Sa., 02.08.25 15:30 Uhr FV Rot-Weiß Weiler - FC Srbija Ulm 3:0
Sa., 02.08.25 15:30 Uhr FV Spfr Neuhausen - SV Waldhausen 3:0
Sa., 02.08.25 15:30 Uhr SG Empfingen - FC Holzhausen 1:5
Sa., 02.08.25 15:30 Uhr TV Oeffingen - SKV Rutesheim 4:2
Sa., 02.08.25 15:30 Uhr TSV Berg - VfB Friedrichshafen 2:1
Sa., 02.08.25 15:30 Uhr TSV Heimenkirch - Türkspor Neu-Ulm 3:1
Sa., 02.08.25 15:30 Uhr TSV Bad Boll - Calcio Leinfelden-Echterdingen 0:1
Sa., 02.08.25 15:30 Uhr VfL Nagold - TSG Balingen II 2:0
Sa., 02.08.25 17:00 Uhr SV Croatia Reutlingen - Young Boys Reutlingen 1:3
So., 03.08.25 15:30 Uhr FV Bad Schussenried - FC Blaubeuren 1:3
So., 03.08.25 16:00 Uhr TSV Eschach - TSV 1889 Buch 2:1
Mo., 04.08.25 18:00 Uhr TSGV Waldstetten - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 0:2
Di., 05.08.25 18:00 Uhr VfR Heilbronn - SGV Freiberg 0:4
Mi., 06.08.25 18:00 Uhr FV Löchgau - FSV 08 Bietigheim-Bissingen 1:2
Mi., 06.08.25 19:00 Uhr SV Kressbronn - SSG Ulm 99 2:1
3. Runde
Di., 12.08.25 19:00 Uhr TSV Bernhausen - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 5:1
Mi., 13.08.25 17:45 Uhr FSV Hollenbach - SGV Freiberg 3:4
Mi., 13.08.25 17:45 Uhr TSV Weilimdorf - Calcio Leinfelden-Echterdingen 1:0
Mi., 13.08.25 17:45 Uhr SV Kressbronn - FV Ravensburg 1:2
Mi., 13.08.25 17:45 Uhr TSV Heimenkirch - TSV Berg 1:5
Mi., 13.08.25 17:45 Uhr FV Rot-Weiß Weiler - FC Blaubeuren 2:0
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr TV Oeffingen - TSG Backnang 0:3
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr VfR Aalen - SV Stuttgarter Kickers 0:2
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr FV Spfr Neuhausen - 1. FC Normannia Gmünd 1:2
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr VfL Pfullingen - SSV Reutlingen 7:6
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr Young Boys Reutlingen - TSG Balingen 2:4
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr VfL Nagold - FC Holzhausen 0:3
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr VfB Bösingen - FC Rottenburg 2:1
Mi., 13.08.25 19:30 Uhr SG Schorndorf - Türkspor Neckarsulm 3:2
Achtelfinale
Di., 26.08.25 19:00 Uhr TSV Berg - 1. FC Normannia Gmünd 7:5
Mi., 27.08.25 17:15 Uhr SG Schorndorf - FV Ravensburg 2:5
3. Runde
Mi., 27.08.25 18:00 Uhr TSV Eschach - SSV Ulm 1846 Fußball 0:4
Mi., 27.08.25 18:30 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen - SG Sonnenhof Großaspach 0:1
Achtelfinale
Mi., 03.09.25 17:15 Uhr FC Holzhausen - TSG Balingen 3:2
Mi., 03.09.25 17:15 Uhr TSV Weilimdorf - SV Stuttgarter Kickers 1:2
Mi., 03.09.25 18:30 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - VfL Pfullingen 7:1
Mi., 01.10.25 18:30 Uhr VfB Bösingen - TSG Backnang 0:2
Di., 14.10.25 18:30 Uhr FV Rot-Weiß Weiler - SGV Freiberg 0:2
Mi., 15.10.25 19:00 Uhr TSV Bernhausen - SG Sonnenhof Großaspach 0:7
Viertelfinale
Di., 17.03.26 19:00 Uhr SV Stuttgarter Kickers - SGV Freiberg 3:1
Di., 31.03.26 19:15 Uhr TSV Berg - TSG Backnang 0:2
Mi., 01.04.26 17:00 Uhr FC Holzhausen - FV Ravensburg 4:1
Mi., 01.04.26 19:00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - SSV Ulm 1846 Fußball 2:1
Halbfinale
Di., 14.04.26 19:00 Uhr TSG Backnang - SG Sonnenhof Großaspach 0:3
Mi., 29.04.26 17:30 Uhr FC Holzhausen - SV Stuttgarter Kickers 1:5