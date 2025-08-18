SG Sonnenhof Großaspach: "Bereit sein, wenn das Flutlicht angeht"

Die SG Sonnenhof Großaspach empfängt am morgigen Dienstagabend, den 19. August 2025, den FSV Frankfurt. Anpfiff der Partie des dritten Spieltags in der Regionalliga Südwest in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach ist um 19 Uhr.

Cheftrainer Pascal Reinhardt: „Es war ein absolutes Highlight am vergangenen Freitag vor ausverkauftem Haus und überragender Kulisse bei uns in Aspach. Meiner Meinung nach hätten wir auch mehr verdient gehabt, denn das einzige, was wir uns letztendlich vorwerfen können, ist, dass wir keine Tore erzielt haben. Dennoch war es ein unvergessliches Erlebnis und die Jungs können mehr als stolz auf das sein, was sie geleistet haben. Genau dieses positive Gefühl wollen wir nun auch mit in die morgige Partie gegen den FSV Frankfurt nehmen. Wir bekommen es mit einem individuell – vor allem in der Offensive – gut besetzten Gegner zu tun. Eine Mannschaft, die sowohl mit als auch gegen den Ball sehr variabel auftritt. Nichtsdestotrotz spielen wir zuhause, wollen das zuletzt Erlebte wieder mit in den Liga-Alltag integrieren und bereit sein, wenn das Flutlicht angeht.“

Die Personalsituation

Verzichten muss Cheftrainer Pascal Reinhardt am morgigen Dienstag zuhause gegen den FSV Frankfurt nach jetzigem Stand auf Elias Rahn (OP nach Unterarmbruch). Was die beiden Platzverweise und damit verbundene Sperren aus der DFB-Pokal-Partie vom vergangenen Freitag angeht (Volkan Celiktas und Mert Tasdelen), stehen die finalen Entscheidungen hier aktuell noch nicht fest.

Der Gegner

Bereits in seine neunte Regionalliga Südwest-Spielzeit in Serie geht der FSV Frankfurt in dieser Saison. Dabei waren die Hessen von 2008 bis 2016 noch in der 2. Bundesliga vertreten, mussten nach einem kurzen „Übergangsjahr“ in der 3. Liga dann aber als Schlusslicht der Tabelle den direkten Durchmarsch in die Viertklassigkeit antreten. Dort schloss der FSV zuletzt die vergangene Spielzeit auf einem beachtlichen fünften Tabellenplatz ab – gemeinsam mit dem fünften Rang am Ende der Saison 2022/23 die bislang beste Platzierung der Frankfurter in der Südwest-Staffel. Verstärkt hat sich das Team von Coach Tim Görner – der jüngste Cheftrainer der Liga mit 29 Jahren – zur neuen Runde unter anderem mit Corvin Bock (vom 1.FC Phönix Lübeck), Rückkehrer Cas Peters (von Alemannia Aachen), Emmanuel McDonald (vom 1. Göppinger SV), Phil Kemper (vom FC Schalke 04 II), Lucas Becker (von den Kickers Offenbach), Amin Farouk (vom SV Wehen Wiesbaden), Yannick Sachs (vom FC Würzburger Kickers), Joep Munster (vom Wuppertaler SV) und Ismail Harnafi (von Alemannia Aachen). Nicht mehr für den FSV aktiv sind hingegen Tim Latteier (1. FC Schweinfurt 05), Justin Ospelt (Sportfreunde Siegen), Lucas Hermes (SSV Jahn Regensburg), Gwang-in Lee (TSV Steinbach Haiger), Leonhard von Schroetter (Sportfreunde Siegen) und Tobias Peitz (Bonner SC). Bislang trafen die SG Sonnenhof Großaspach und der FSV Frankfurt in sieben Pflichtspielen aufeinander. Der direkte Vergleich geht dabei knapp an die Mainstädter, die insgesamt vier Partien für sich entscheiden konnten. Zweimal gewannen die Aspacher, ein weiteres Duell endete Unentschieden. Geleitet wird die morgige Partie von Schiedsrichter Marvin Maier (TuS Windschläg) und seinen beiden Assistenten Tobias Bartschat und Jürgen Schätzle.

Rund um die Partie

Tickets für das morgige Heimspiel in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach gibt es wie üblich im Online-Vorverkauf sowie am Spieltag an den Tageskassen. Diese öffnen auch in dieser Spielzeit wieder wie gewohnt 90 Minuten vor Spielbeginn. Hinterlegte Tickets (inklusive Schiedsrichterkarten) können unter Vorlage eines Lichtbildausweises an Kasse 1 entgegengenommen werden. Auch beim ersten Heimspiel der neuen Spielzeit informiert die SG außerdem wie bisher auf ihren vereinseigenen Kanälen direkt vom Spielgeschehen. Einen ausführlichen Live-Ticker gibt es auch bei dieser Partie wieder über das FuPa-Matchcenter.

Die Spiele der Regionalliga Südwest sind außerdem im kommentierten Live-Stream via „LEAGUES“ abrufbar. So wird auch das Heimspiel der SG Sonnenhof Großaspach gegen den FSV Frankfurt am morgigen Abend unter https://www.leagues.football/sga live übertragen. Ein Match-Pass ist für 6,99 Euro erhältlich. Darüber hinaus gibt es verschiedene Streaming-Paket-Modelle, welche über denselben Link seitens LEAGUES angeboten werden.