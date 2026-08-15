SG Sonnenhof Großaspach belohnt sich nicht: 0:2-Niederlage in Meppen

Die Begegnung begann für die Gäste denkbar unglücklich. Bereits in der vierten Minute köpfte Stefan Rankic eine scharfe Ecke von der rechten Seite unhaltbar für Torhüter Maximilian Reule zur Führung in die rechte Ecke. Die Gäste zeigten sich jedoch keineswegs geschockt. Nur sechs Minuten später setzte Tim Rossmann zu einer starken Einzelaktion über die linke Seite an, zog in die Box und setzte seinen Abschluss hauchdünn neben den rechten Pfosten.

In der Folge übernahm die SG Sonnenhof Großaspach mehr Spielanteile und erarbeitete sich immer wieder gute Kombinationen bis ins letzte Drittel. Kurz vor dem Pausenpfiff verlängerte Loris Maier per Kopf auf Marlon Faß, dessen Abschluss im letzten Moment vom Meppener Schlussmann Julius Pünt pariert wurde.

Bitterer Konter mitten in der Drangphase

Auch im zweiten Durchgang setzte die Mannschaft ihren Vorwärtsdrang fort. In der 47. Minute lenkte Julius Pünt einen wuchtigen Distanzschuss von Tim Rossmann gerade noch mit den Fingerspitzen über die Latte. Inmitten eines offenen Schlagabtauschs folgte in der 58. Minute der Rückschlag: Aus einem eigenen Ballverlust in der Vorwärtsbewegung entwickelte sich ein Bilderbuchkonter des SV Meppen, den Luca Prasse trocken zum 2:0 vollendete. Keeper Maximilian Reule rettete in der 68. Minute nach einem Konter gegen Tobias Mißner, ehe Fabian Eisele zwei Minuten später mit einem Schlenzer am erneut stark reagierenden Julius Pünt scheiterte.

Unglückliche Schlussphase und Blick auf die Tabelle

In der Schlussphase fehlte den Bemühungen der nötige Ertrag. Nach einem Anspiel von Volkan Celiktas auf Elias Rahn wurde der Abschluss von Luca Damiano Molinari im Zentrum im letzten Moment geblockt. In der 90. Minute vergab Loris Maier eine weitere Großchance. Nach der Niederlage steht die SG Sonnenhof Großaspach mit drei Punkten auf dem 12. Platz der Tabelle. Der SV Meppen belegt mit ebenfalls drei Zählern den 11. Platz.