SG Sonnenhof Großaspach - Bayer Leverkusen: Wann gibt es die Tickets?

Am kommenden Dienstag geht's los.

Der Mitglieder-Vorverkauf für das DFB-Pokal-Erstrundenspiel der SG Sonnenhof Großaspach am Freitagabend, den 15. August 2025 um 18 Uhr zuhause in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach gegen Bayer 04 Leverkusen läuft bereits auf Hochtouren.

Am kommenden Dienstag, den 01. Juli 2025 startet dann pünktlich um 9 Uhr der freie Vorverkauf für das Pokal-Highlight. Tickets sind dann ebenfalls - wie üblich - im Online-Shop der SG sowie an drei zentralen Verkaufstagen direkt vor Ort jeweils von 18 bis 20 Uhr an Kasse 3 (oberhalb der Arena) erhältlich.