SG Sonnenhof Großaspach - Bayer Leverkusen: Wann gibt es die Tickets?

Eine ganze Region ist bereits im DFB-Pokal-Fieber: Die SG Sonnenhof Großaspach empfängt in der 1. Hauptrunde (15. – 18.08.2025, Partie noch nicht final terminiert) niemand Geringeren als den aktuellen Vizemeister und Champions League-Teilnehmer Bayer 04 Leverkusen!

Folgender Ticket-Vorverkauf ist für dieses Highlight-Spiel in der WIRmachenDRUCK-Arena vorgesehen:

Im ersten Schritt erhalten ab Montag, den 23. Juni bis einschließlich 30. Juni alle Mitglieder der SG Sonnenhof Großaspach das Vorkaufsrecht auf Tickets für das DFB-Pokalspiel. Diese sind entweder Online über den Ticket-Shop der SG unter www.sg94.de sowie in der Geschäftsstelle der SG an der WIRmachenDRUCK Arena erhältlich (Öffnungszeiten beachten). Die Mitglieder der SG werden außerdem in einem gesonderten Schreiben über das Vorverkaufs-Procedere informiert.

Zweite Vorverkaufsphase: Freier Vorverkauf