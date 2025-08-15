SG Sonnenhof Großaspach - Bayer Leverkusen: Unwetter, späte Tore

Leverkusener Tempo, kompakte Gastgeber Vom Anpfiff an erhöhte Leverkusen das Grundtempo, während Großaspach die Räume eng hielt und zunächst tief stand. Früh prallten Hereingaben und ein erster Kopfballversuch an der kompakten Defensive ab. Nach wenigen Minuten entstanden die ersten Entlastungsaktionen: Abschlüsse der Gastgeber zwangen Torhüter Mark Flekken zu aufmerksamen Eingriffen, während auf der Gegenseite Maximilian Reule ebenfalls sicher zupackte.

Rahmen und Kulisse DFB-Pokal, 1. Runde, klare Rollenverteilung: Regionalligist gegen Bundesligist. In Großaspach war die Wir machen Druck Arena bis auf den letzten Platz gefüllt. Die Bühne war groß, die Atmosphäre elektrisierend – und die Spielfläche sollte an diesem Abend wegen des Wetters eine Nebenrolle mit großer Wirkung spielen.

Mutige Phase bis zur Führung der Gäste Nach Wiederaufnahme der Partie gewann die SG spürbar an Präsenz. Hohe Anlaufmomente bereiteten Leverkusen Probleme, Standardsituationen sorgten für Druck. In der 28. Minute ging ein Abschluss von Fabian Eisele ans Außennetz; weitere Ecken und Freistöße brachten Gefahr, blieben aber ohne zählbaren Ertrag. Leverkusen musste mehrfach klären, fand jedoch die eine zwingende Aktion.

Unwetter sorgt für Zwangspause In der 18. Minute setzte Starkregen mit Hagel ein. Der Platz stand kurzzeitig unter Wasser, das Spiel wurde für rund 40 Minuten unterbrochen. Greenkeeper und zahlreiche Helfer arbeiteten unermüdlich gegen die Wassermassen, bis die Freigabe erfolgte. Mit abgekühlter Luft und schwerem Geläuf stellte sich die Frage nach dem Vorteil der veränderten Bedingungen neu.

0:1 durch Schick per Kopf

In der 32. Minute schlug Bayer zu: Eine scharfe Flanke von links fand Patrik Schick, der aus kurzer Distanz einköpfte – 0:1. Jarell Quansah war der Vorlagengeber. Die Gastgeber beantworteten den Rückschlag mit weiterer Entschlossenheit, hielten das Tempo hoch und erarbeiteten sich noch vor der Pause die beste Ausgleichschance.

Großchance und Rettungstat auf der Linie

In der 39. Minute köpfte Arbnor Nuraj nach einer druckvollen Sequenz – Patrik Schick klärte für Leverkusen auf der Linie. Auf der Gegenseite hielt Maximilian Reule stark gegen einen wuchtigen Kopfball von Schick (42.) und verhinderte das 0:2.

Halbzeitbilanz nach sechs Zusatzminuten

Nach mehreren Unterbrechungen und insgesamt vier Minuten Nachspielzeit ging es mit 0:1 in die Kabinen. Die erste Halbzeit war ausgeglichen, mit Chancen auf beiden Seiten. Leverkusen hatte die Effizienz auf seiner Seite, Großaspach die klaren Nadelstiche – ein knapper Pausenstand, der den Verlauf treffend abbildete.

Zweite Halbzeit zunächst im Gleichgewicht

Nach Wiederbeginn blieb die Partie umkämpft. Leverkusen suchte spielerische Lösungen, die SG hielt die Ordnung, erzwang Ballgewinne und suchte schnelles Umschalten. Mit zunehmender Spieldauer stieg die Zweikampfdichte, das nächste Tor versprach eine Vorentscheidung.

Gelb-Rot gegen Celiktas als Bruch im Spiel

In der 66. Minute kippte die SG-Statik: Volkan Celiktas wurde mit Gelb-Rot vom Feld geschickt. Großaspach spielte fortan in Unterzahl. Der Favorit nutzte den zusätzlichen Raum immer konsequenter, verlegte das Geschehen schrittweise in die Aspacher Hälfte und erhöhte die Passdynamik in den Halbräumen.

Arthur vollendet zum 0:2

Das 0:2 fiel in der 74. Minute. Über die linke Seite löste Leverkusen den Angriff sauber auf: Ernest Poku startete, Alejandro Grimaldo legte zurück, Poku passte in den Strafraum, Arthur traf aus etwa neun Metern. In Unterzahl gerieten die Gastgeber nun in eine Phase, in der jeder Ballverlust sofort bestraft zu werden drohte.

Rote Karte gegen Tasdelen

In der 82. Minute folgte der nächste Einschnitt: Mert Tasdelen sah nach einem Foul an Poku in Nähe der Eckfahne die Rote Karte. Großaspach musste die Schlussphase mit neun Spielern bestreiten. Der Bundesligist fand nun noch leichter die Wege in den Strafraum.

Kofane und Grimaldo setzen den Schlusspunkt

In der 84. Minute stellte Christian Kofane auf 0:3. Nach einem Pass in die Tiefe blieb der Neuzugang aus Spanien vor Maximilian Reule gelassen und schob ein. Drei Minuten später erhöhte Alejandro Grimaldo per Foulelfmeter auf 0:4 (87.).

Einordnung aus Aspacher Perspektive

Die 0:4-Niederlage fällt deutlich aus. Über weite Strecken der ersten Hälfte setzte Großaspach klare Akzente, erarbeitete sich hochwertige Möglichkeiten und zwang den Favoriten zu Rettungsaktionen auf der Linie. Die doppelte Unterzahl nach 66. und 82. Minute veränderte die Kräfteverhältnisse. In der Schlussphase spielte Leverkusen die numerische Überlegenheit mit Konsequenz und Qualität aus und entschied die Partie innerhalb von 13 Minuten.