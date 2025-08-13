SG Sonnenhof Großaspach - Bayer Leverkusen: Infos zum DFB-Pokalkracher

Knisternde Spannung und riesige Vorfreude herrscht bei allen Fußballfans der Region vor dem DFB-Pokal-Erstrundenduell der SG Sonnenhof Großaspach gegen Bayer 04 Leverkusen am kommenden Freitag (15.08., 18 Uhr) in der WIRmachenDRUCK Arena. Wir haben alle organisatorischen Hinweise zur anstehenden Partie auf einen Blick zusammengefasst.

Die Pre Match-Party auf dem Vorplatz der WIRmachenDRUCK Arena beginnt um 15 Uhr (Einlass über Tor 3). Hier können sich alle Besucher der Heimbereiche bei Musik von DJ Kaba und einem bunten Rahmenprogramm auf einen spannenden Pokalabend einstimmen. Der Württembergische Fußball-Verband ist mit seinem DB Regio-wfv-Pokal-Mobil vor Ort, an dem sich die Fans ihr persönliches Erinnerungsfoto mit dem DB Regio-wfv-Pokal sichern können. Außerdem gibt es beim Fußball-Darts für Groß und Klein attraktive Preise zu gewinnen. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Auch nach Spielende kann auf dem Vorplatz mit DJ Kaba weitergefeiert werden.

Der Einlass in die Zuschauerbereiche ist ab 16 Uhr über folgende Eingänge möglich:

Blöcke A-J: über Tor 3

Blöcke B-J: über Tor 5

Blöcke K-M: über Tor 7

Blöcke N-O: über Tor 9

VIP und akkreditierte Personen: über Tor 1

Schoßkarten (für Kinder von 0-4 Jahre) sowie Schiedsrichterkarten (solange der Vorrat reicht) sind am Freitag ab 16 Uhr an Kasse 2 erhältlich.

Shuttlebusse

Für Besucher mit gültiger Eintrittskarte wird ein kostenloser Shuttlebus-Verkehr eingerichtet. Dieser startet um 15 Uhr bis 17:45 Uhr im 45-Minuten-Takt ab ZOB Backnang (Bussteig 2a) zur Haltestelle WIRmachenDRUCK Arena. Die Rückfahrt der Shuttlebusse zum ZOB Backnang erfolgt unmittelbar nach Spielende bis 22 Uhr an der Haltestelle WIRmachenDRUCK Arena im 45-Minuten-Takt.

Parksituation

Um die Anfahrts- und Parksituation vor Ort zu entspannen, rät die SG Sonnenhof Großaspach allen Stadionbesuchern, sich frühzeitig auf den Weg in Richtung WIRmachenDRUCK Arena zu machen.



Für SG-Fans und neutrale Besucher stehen folgende kostenfreie Parkflächen zur Verfügung:

• P10 • P12 • P14 • P21 • P23 • P48 • W3 • W4

Für Bayer 04-Anhänger stehen folgende kostenfreie Parkflächen zur Verfügung:

• P5 • P6 • P20

Die Parkflächen P0 – P4 sind nur mit dem entsprechenden ausgedruckten Parkausweis zur Veranstaltung nutzbar! Den Anweisungen des Ordnungspersonals vor Ort ist Folge zu leisten.

Merchandise

Am Merchandise-Stand der SG Sonnenhof Großaspach hinter Block A der WIRmachenDRUCK Arena gibt es am Freitag (solange der Vorrat reicht) das exklusive Erinnerungs-Shirt zum DFB-Pokal-Kracher gegen Leverkusen zum Preis von 20 Euro. Außerdem finden die SG-Anhänger dort weitere Fanartikel. Jeder Einkauf bis Anpfiff ab 20 Euro nimmt automatisch an der Verlosung eines signierten DFB-Pokal-Balls und eines signierten Trikots teil, die Gewinner werden in der Halbzeitpause bekannt gegeben.

Stadionchoreografie

Die aktive Fanszene der SG Sonnenhof Großaspach hat in wochenlanger Arbeit die größte Stadionchoreografie der Vereinsgeschichte vorbereitet, die zum Einlauf der beiden Teams zu sehen sein wird. Alle Besucher in den Heimbereichen sind aufgerufen, den Anweisungen auf dem speziellen Flyer zu folgen, um für ein unvergessliches Gesamtbild zu sorgen.

Stadionmagazin

Das Stadionmagazin „Dorfklub Live“ zur Partie ist an den Eingängen zur WIRmachenDRUCK Arena zum Preis von 1,00 Euro erhältlich.

Vorverkauf Testspiel VfB Stuttgart

Tickets für das Testspiel-Highlight der SG Sonnenhof Großaspach am 03.09. (Anstoß 18:30 Uhr) in der WIRmachenDRUCK Arena gegen Bundesligist VfB Stuttgart können am Freitag an einem separaten Ticketstand auf dem Arena-Vorplatz erworben werden. Dort ist ausschließlich Barzahlung möglich. Außerdem sind die Karten auch online unter www.sg94.de erhältlich.