SG Sonnenhof Großaspach: Alle Trainer seit 1994 SG Sonnenhof Großaspach: Das sind alle Trainer des Oberligisten seit 1994 in der Übersicht. Seit Juli 2022 wird der Verein von Evangelos Sbonias trainiert.

07/2012 bis 10/2014: Rüdiger Rehm

07/2010 bis 06/2012: Alexander Zorniger

05/2010 bis 06/2010: Norbert Gundelsweiler

07/2009 bis 04/2010: Jürgen Hartmann

01/2008 bis 06/2009: Thomas Letsch

11/2007 bis 01/2008: Hans-Jürgen Boysen

07/2007 bis 11/2007: Markus Gisdol

07/2006 bis 07/2007: Alexander Malchow

05/2006 bis 06/2006: Seppi Kiefer

07/2005 bis 05/2006: Herbert Bentz

05/2005 bis 06/2005: Erwin Weitbrehcht

01/2004 bis 05/2005: Herbert Bentz

12/2003 bis 01/2004: Seppi Kiefer

01/1999 bis 12/2003: Jürgen Rappolder

11/1999 bis 12/1999: Seppi Kiefer

01/1997 bis 11/1999: Raimund Grüttner

07/1994 bis 12/1997: Görge Kalb

