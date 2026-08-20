SG Sonnenhof: „Freuen wir uns riesig auf dieses tolle Ereignis“

Cheftrainer Pascal Reinhardt: „Natürlich ärgert uns das 0:2 in Meppen – vor allem, weil wir das Gefühl haben, dass das Ergebnis nicht zwingend das widerspiegelt, was wir über weite Strecken auf den Platz gebracht haben. Aber Fußball gibt dir selten die Zeit, dich lange mit dem zu beschäftigen, was gewesen ist. Wir haben jetzt am Samstag direkt die Chance, aus diesem Ärger sowie Frust neue Energie zu ziehen. Mit Arminia Bielefeld kommt ein Zweitligist zu uns, der individuell und in seiner Spielanlage eine enorme Qualität besitzt. Wir wissen sehr genau, wer am Samstag der Favorit ist – aber wir wissen genauso, was für ein unangenehmer Gegner wir in unserem Wohnzimmer sein können. Für uns darf dieses Spiel kein netter Pokalabend werden, den man hinterher mit ein paar Erinnerungsfotos abhakt. Wir wollen Bielefeld vor Aufgaben stellen, wir wollen mutig sein, Intensität auf den Platz bringen und dafür sorgen, dass sie jede einzelne Minute spüren, dass sie hier in Aspach nichts geschenkt bekommen. Dafür brauchen wir einen Auftritt mit Überzeugung, Disziplin, aber auch einer gewissen Portion Frechheit. Wir müssen bereit sein, an unsere Grenzen zu gehen – und vielleicht an diesem Abend auch ein Stück darüber hinaus. Wenn es uns gelingt, das Stadion und die Menschen mitzunehmen und aus jedem Zweikampf, jedem gewonnenen Ball und jeder guten Aktion neue Energie zu ziehen, dann kann eine Dynamik entstehen, die im Pokal sehr viel wert ist. Wir haben großen Respekt vor Arminia Bielefeld. Aber Respekt bedeutet für mich nicht, ehrfürchtig zu sein. Wir treten nicht an, um anschließend sagen zu können, dass wir gegen einen Zweitligisten dabei gewesen sind. Wir treten an, weil wir eine Runde weiterkommen wollen. Alles andere wäre für eine Mannschaft mit der SG-DNA die falsche Haltung. Und daher freuen wir uns riesig auf dieses tolle Ereignis am Samstag vor einer hoffentlich ebenso tollen Kulisse.“

Verzichten muss Cheftrainer Pascal Reinhardt am kommenden Samstag auf Kapitän Volkan Celiktas (Gelb-Rot-Sperre aus der Vorsaison). Ansonsten stehen alle Akteure zur Verfügung.

Der Gegner:

Mit dem DSC Arminia Bielefeld wartet am kommenden Samstag in der ersten Runde des DFB-Pokals ein echter Traditionsverein auf die SG Sonnenhof Großaspach. Die Ostwestfalen gehen in ihre zweite Spielzeit in Folge in der 2. Bundesliga. Nach dem vielumjubelten Aufstieg 2025 – gekrönt von einer außergewöhnlichen Pokalreise bis ins DFB-Pokalfinale (2:4-Niederlage gegen den VfB Stuttgart) – gelang der Arminia in der vergangenen Saison prompt auch souverän der Klassenerhalt mit einem 13. Tabellenplatz in Liga 2.

Im Sommer gab es dennoch eine wichtige Veränderung: Nach drei Jahren endete die Amtszeit von Mitch Kniat. Sein Nachfolger ist Oliver Kirch, der vom Regionalligisten Borussia Mönchengladbach II nach Bielefeld wechselte. Der 43- Jährige kennt die Arminia bestens: Zwischen 2007 und 2010 absolvierte Kirch als Spieler 77 Pflichtspiele für den DSC und arbeitete später mehrere Jahre im Bielefelder Nachwuchs. Als Trainer steht er für mutigen, intensiven und offensiven Fußball. Die Vorbereitung auf die neue Saison begann Ende Juni und führte die Mannschaft unter anderem für ein neuntägiges Trainingslager nach Kiens in Südtirol. Dort legte Kirch neben der taktischen Arbeit besonderen Wert auf das Mannschaftsgefüge.

In den Testspielen präsentierte sich der Zweitligist unter anderem beim eindrucksvollen 4:0 gegen den italienischen Serie A-Teilnehmer sowie beim 3:0 gegen den FC Gütersloh in bestechender Frühform. Nach dem Start in die neue Zweitliga-Saison (1:2- Niederlage beim Karlsruher SC, 3:0-Heimsieg am vergangenen Sonntag gegen den FC Energie Cottbus) wartet nun die erste Aufgabe im DFB-Pokal. Für die SG ist das Duell mit dem ehemaligen Bundesligisten ein echtes Highlight – und zugleich die Gelegenheit, sich vor heimischer Kulisse mit einem klassenhöheren Gegner zu messen, wenn auch es bereits das dritte Aufeinandertreffen beider Clubs sein wird. Der direkte Vergleich geht dabei klar an die Arminia, die beide Duelle in der damaligen-Drittliga-Spielzeit 2014/15 – die Premieren-Saison in der 3. Liga für den Dorfklub – mit 2:0 zuhause sowie einem 1:0 auswärts jeweils für sich entscheiden konnte.

Die Schiedsrichter:

Geleitet wird die Partie am Samstag von Schiedsrichter Felix Bickel (30, SSV Vorsfelde) sowie den beiden Assistenten Patrick Kessel und Christoph Kluge. Als 4. Offizieller assistiert Assad Nouhoum.

Rund um die Partie:

Knapp 5.000 Tickets wurden im Vorverkauf bereits abgesetzt. Tickets gibt es noch im Online-Vorverkauf. Der Andrang sowie die Nachfrage nach Tickets sind hoch, daher wird eindringlich darauf hingewiesen, sich vorab Tickets über den Online-Shop zu sichern. Tageskassen sind am Spieltag ab 15.30 Uhr geöffnet (Kasse 3 sowie Kasse 4 für Gäste-Tickets).

Hinterlegte Tickets (inklusive Schiedsrichterkarten) können unter Vorlage eines Lichtbildausweises an Kasse 2 entgegengenommen werden. Der Vorplatz sowie die dazugehörigen Imbiss-Stände öffnen ebenfalls bereits um 15.30 Uhr (Einlass nur mit gültigem Ticket der Blöcke A-J sowie der Haupttribüne). Die anschließende Arena- Öffnung erfolgt dann 120 Minuten vor Spielbeginn und somit um 16.00 Uhr.

Um die Anfahrts- und Parksituation am Samstag vor Ort zu entspannen, rät die SG Sonnenhof Großaspach allen Stadionbesuchern, sich frühzeitig auf den Weg in Richtung WIRmachenDRUCK Arena zu machen und im Idealfall – sofern möglich - die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Die Parkflächen P0–P4 sind nur mit dem entsprechenden ausgedruckten Parkausweis zur Veranstaltung nutzbar. Kostenlose Parkflächen stehen außerdem im Gewerbegebiet Forstboden sowie auf den Wiesenparkflächen (Ausleitung in der Heilbronner Straße) zur Verfügung. Die Einbahnstraßenregelung von Aspach zur Arena bleibt bestehen, die Zufahrt von Allmersbach am Weinberg ist nicht möglich. Außerdem steht von 15.15 bis 17.15 Uhr ein kostenfreier Shuttle-Bus vom ZOB Backnang zur Arena in Aspach zur Verfügung. Rückfahrt ist dann ab Spielende bis ca. 21 Uhr. Auch die Buslinie 367 ist wie üblich am Samstag im Einsatz.

Folgende Zugänge in die Arena stehen am Samstag bereit:

Zugang Stehplatz Heim und Südtribüne über Tor 3

Zugang Gegentribüne über Tor 5

Zugang Haupttribüne und VIP über Tor 1

Zugang Block M über Tor 7 (Gäste)

Zugang Block N/O über Tor 9 (Gäste)

Wichtiger Hinweis für alle Besucher: Taschen über der DIN A4-Größenordnung dürfen nicht mit ins Stadion hineingenommen werden. Vor Ort gibt es keine Möglichkeit zur Aufbewahrung.

Merchandise:

Am Merchandise-Stand der SG Sonnenhof Großaspach hinter Block A der WIRmachenDRUCK Arena gibt es am Samstag (solange der Vorrat reicht) das exklusive Erinnerungs-Shirt zum DFB-Pokal-Kracher gegen Arminia Bielefeld zum Preis von 20 Euro. Außerdem finden die SG-Anhänger dort weitere Fanartikel. Parallel wird das Shirt auch im Online-Shop der SG unter www.sg94-shop.de angeboten.