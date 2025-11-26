SG Sonnenhof: "Freuen uns riesig auf diesen letzten Heimauftritt"

Die SG Sonnenhof Großaspach empfängt am kommenden Freitag, den 28. November 2025, den FC-Astoria Walldorf zum letzten Heimspiel des Jahres. Anpfiff der Partie des 19. Spieltags in der Regionalliga Südwest in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach ist um 19 Uhr.

Cheftrainer Pascal Reinhardt: „Es ist wirklich beeindruckend, mit welcher Selbstverständnis und mit welcher Gier die Jungs aktuell, aber auch schon in diesen ganzen letzten Wochen an die Sache rangehen. Auch von dem Umstand, dass wir kurzfristig aufgrund der Spielverlegung in eine weitere englische Woche hineingerutscht sind, haben wir uns nicht von unserem Plan sowie aus unserem Konzept bringen lassen. Wir waren gestern in Balingen von Beginn an extrem präsent, sehr griffig in der Arbeit gegen den Ball und dazu in unseren Momenten vor dem Tor enorm gefährlich. Von daher war der Sieg am Ende auch in der Höhe hochverdient. Für uns heißt es, jetzt noch ein letztes Mal in diesem Jahr ein Heimspiel bei uns zuhause zu genießen. Hierfür bekommen wir es am Freitagabend mit dem FC-Astoria Walldorf nochmal mit einem richtig guten Gegner zu tun. Wir werden aber nochmal alles daran setzen, dass wir den Zuschauern sowie uns selbst einen tollen Abschluss vor heimischer Kulissen bereiten und freuen uns riesig auf diesen letzten Heimauftritt.“

Verzichten muss Cheftrainer Pascal Reinhardt am Freitag zuhause gegen den FC-Astoria Walldorf auch weiterhin auf Mike Huras (Schulterverletzung). Dagegen kehren Mert Tasdelen und Marius Kunde nach ihren abgesessenen Sperren wieder in das Aufgebot des Dorfklubs zurück.

Der Gegner:

Mit aktuell 30 Punkten aus den bisherigen 18 Saisonspielen belegt der FC-Astoria Walldorf momentan den sechsten Tabellenplatz der Regionalliga Südwest. Dabei durchlief das Team von Coach Andreas Schön zuletzt eine regelrechte Achterbahnfahrt der Gefühle, was die jüngsten Resultate angeht. Einer deutlichen 0:6-Pleite bei der Bundesliga-Reserve des SC Freiburg folgte ein dramatischer 4:3-Last-Minute-Heimsieg gegen die Kickers Offenbach.

Anschließend mussten sich die Blau-Weißen wiederum knapp mit 1:2 bei den Stuttgarter Kickers geschlagen geben, feierten dann aber einen fulminanten 6:0-Heimsieg am darauffolgenden Wochenende gegen die TSG Balingen. Am vergangenen Samstag setzte es schließlich eine 1:2-Niederlage vor heimischer Kulisse gegen den 1. FSV Mainz 05 II.

Das Hinspiel zwischen der SG Sonnenhof Großaspach und dem FC-Astoria Walldorf endete - trotz zwischenzeitlicher 1:0-Führung für den FCA sowie schwerer Armverletzung von Elias Rahn nach rund einer halben Stunde - am Ende noch mit 4:1 für den Dorfklub. Michael Kleinschrodt, Volkan Celiktas, Lukas Stoppel und Fabian Eisele hatten die Partie im zweiten Durchgang zugunsten der SG gedreht.

Geleitet wird die Partie am kommenden Freitag von Schiedsrichter Maximilian Lotz (24, SV Bauerbach) und seinen beiden Assistenten Tim Waldinger und Emil Schwarz.

Rund um die Partie:

Tickets für das letzte Heimspiel des Kalenderjahres 2025 in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach gibt es wie üblich im Online-Vorverkauf sowie am Spieltag an den Tageskassen. Diese öffnen wie gewohnt 90 Minuten vor Spielbeginn. Hinterlegte Tickets (inklusive Schiedsrichterkarten) können unter Vorlage eines Lichtbildausweises an Kasse 1 entgegengenommen werden. Einen ausführlichen Live-Ticker gibt es außerdem auch bei dieser Partie wieder über das FuPa-Matchcenter.

Die Spiele der Regionalliga Südwest sind außerdem im kommentierten Live-Stream via „LEAGUES“ abrufbar. So wird auch das Heimspiel der SG Sonnenhof Großaspach gegen den FC-Astoria Walldorf unter https://www.leagues.football/sga live übertragen.