SG Sonnenhof: "Flutlicht, Heimspiel – viel mehr geht nicht"

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Die SG Sonnenhof Großaspach empfängt am morgigen Mittwochabend, den 22. April 2026 den SGV Freiberg Fußball. Anpfiff der Partie des 30. Spieltags und zugleich Top-Spiels der aktuellen Regionalliga Südwest-Spielzeit 2025/26 in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach ist um 19 Uhr.

Cheftrainer Pascal Reinhardt: „Der 4:1-Sieg am vergangenen Samstag in Alzenau war für uns extrem wichtig. Nicht nur im Hinblick auf die Tabellenkonstellation, sondern vor allem auch weil wir von Beginn an mit klarer Struktur aufgetreten und auch nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich ruhig geblieben sind und unseren Plan durchgezogen haben. Jetzt richtet sich unser voller Fokus aber selbstverständlich auf das absolute Top-Spiel am Mittwochabend gegen Freiberg. Erster gegen Zweiter, Flutlicht, Heimspiel – viel mehr geht nicht. Uns ist allen bewusst, welche Bedeutung diese Partie hat und wie sehr diese Begegnung aktuell polarisiert. Aber wir werden sie auch nicht größer machen, als sie ist, da es am Ende auch nur drei Punkte für einen Sieg gibt und wir bekanntlich danach auch noch vier weitere wichtige Partien vor der Brust haben. Wir wollen bei uns bleiben, unsere Prinzipien durchziehen und mit derselben Entschlossenheit auftreten wie in den letzten Wochen. Wir freuen uns auf jeden Fall riesig auf dieses Spiel vor einer tollen Kulisse, das haben sich der gesamte Verein und vor allem die Jungs hart erarbeitet. Und jetzt liegt es an uns, dass wir diese Energie bestmöglich aufsaugen und es schaffen, diese dann auch auf dem Platz in eine weitere überzeugende Leistung umzuwandeln. Wenn wir das schaffen, wenn wir alle gemeinsam im Stadion als Einheit auftreten und unsere Intensität hochhalten, dann haben wir eine sehr gute Ausgangsposition, um auch dieses Spiel erfolgreich zu gestalten.“

Die Personalsituation

Verzichten muss Cheftrainer Pascal Reinhardt am morgigen Abend zuhause gegen den SGV Freiberg Fußball auch weiterhin auf Lukas Janes (Sprunggelenksverletzung).

Der Gegner

Mit aktuell 58 Punkten aus den bisherigen 29 Saisonspielen belegt der SGV Freiberg Fußball momentan den zweiten Tabellenplatz in der Regionalliga Südwest und steht damit mit drei Zählern weniger auf dem Punktekonto hinter der SG Sonnenhof Großaspach. Dabei stand die Mannschaft von Chefcoach Kushtrim Lushtaku zuvor seit dem dritten Spieltag der aktuellen Saison ununterbrochen an der Tabellenspitze und wechselte durch die 1:3-Niederlage zuhause gegen den TSV Steinbach Haiger sowie im Gegenzug den 4:1-Auswärtssieg der Aspacher am vergangenen Samstag in Alzenau schließlich erstmals wieder mit dem Dorfklub den Tabellenplatz.

Zuvor musste sich der SGV mit 1:2 knapp beim FC 08 Homburg geschlagen geben, feierte aber in den bisherigen sieben weiteren Partien in 2026 insgesamt fünf Siege und stellte mit acht Siegen aus den ersten acht Saisonspielen zudem einen neuen Startrekord in der Südwest-Staffel auf. Seit der Meisterschaft in der Oberliga BW 2022 arbeiteten sich die Freiberger tabellarisch kontinuierlich nach oben. Einem 14. Tabellenplatz in der Premieren-Saison folgten jeweils ein vierter sowie in der abgelaufenen Spielzeit ein dritter Tabellenplatz.

Das Hinspiel zwischen beiden Teams im Oktober vergangenen Jahres endete mit einem 1:1-Unentschieden. Der direkte Vergleich beider Clubs geht an den Sport- und Gesangsverein, der von bislang 13 Aufeinandertreffen insgesamt fünf für sich entscheiden konnte. Dreimal siegte die SG, fünf weitere Male teilten sich die Teams die Punkte. Geleitet wird die Partie am Mittwochabend von Zweitliga- Schiedsrichter Felix Prigan (27, TSV Deizisau) und seinen beiden Assistenten Tobias Huthmacher und Koray Aydin.

Rund um die Partie

Die Partie elektrisiert die gesamte Region, über 4000 Tickets wurden im Vorverkauf bereits abgesetzt. Tickets gibt es noch im Online-Vorverkauf. Der Andrang sowie die Nachfrage nach Tickets sind enorm hoch, daher wird eindringlich darauf hingewiesen, sich vorab Tickets über den Online-Shop zu sichern.

Hinterlegte Tickets (inklusive Schiedsrichterkarten) können unter Vorlage eines Lichtbildausweises an Kasse 1 entgegengenommen werden. Der Vorplatz sowie die dazugehörigen Imbiss-Stände öffnen bereits um 16:30 Uhr. Die anschließende Arena- Öffnung erfolgt dann wie gewohnt 90 Minuten vor Spielbeginn und somit um 17:30 Uhr. Auf dem Vorplatz können alle Besucher ihr Glück am Glücksrad des Topspiel- Presenters Weitblick Immobilien versuchen.

Um die Anfahrts- und Parksituation am Mittwoch vor Ort zu entspannen, rät die SG Sonnenhof Großaspach allen Stadionbesuchern, sich frühzeitig auf den Weg in Richtung WIRmachenDRUCK Arena zu machen und im Idealfall – sofern möglich - die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Die Parkflächen P0 – P2 sind nur mit dem entsprechenden ausgedruckten Parkausweis zur Veranstaltung nutzbar. Kostenlose Parkflächen stehen außerdem im Gewerbegebiet Forstboden sowie auf den Wiesenparkflächen (Ausleitung in der Heilbronner Straße) zur Verfügung. Die Einbahnstraßenregelung von Aspach zur Arena bleibt bestehen, die Zufahrt von Allmersbach am Weinberg ist nicht möglich.

Folgende Zugänge in die Arena stehen am Mittwoch bereit:

Zugang Stehplatz Heim und Südtribüne über Tor 2

Zugang Gegentribüne über Tor 3

Zugang Haupttribüne und VIP über Tor 1

Zugang Block M über Tor 5 (Gäste)

Zugang Block N/O über Tor 5 (Gäste)

Wichtiger Hinweis für alle Besucher: Taschen über der DIN A4-Größenordnung dürfen nicht mit ins Stadion hineingenommen werden. Vor Ort gibt es keine Möglichkeit zur Aufbewahrung.

Die Spiele der Regionalliga Südwest sind außerdem im kommentierten Live-Stream via „LEAGUES“ abrufbar. So wird auch das Heimspiel der SG Sonnenhof Großaspach gegen den SGV Freiberg Fußball unter https://www.leagues.football/sga live übertragen.