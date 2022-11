SG Sonnenhof fertigt Bahlinger SC ab 4:0 für Großaspachs Jugendfußballer.

Elijah Bongiovanni brachte die Hausherren in der 23. Minute in Führung. Vor etwa 80 Zuschauern im Fautenhau erhöhte Lukas Stoppel nur vier Minuten später mit einem Freistoß auf 2:0. Damit gab sich Großaspach vor der Pause noch nicht zufrieden. Georgios Agapitos packte mit einem sehenswerten Treffer in der 40. Minute das 3:0 drauf. Der klare Vorsprung war der Lohn für eine gute Leistung, die in der zweiten Halbzeit mit einem weiteren Tor veredelt wurde. Nach einem Eckball war Selim Calcali acht Minuten vor Schluss zur Stelle und besorgte das 4:0. Für SG-Trainer Markus Nohl war der Sieg „auch in dieser Höhe verdient.Wir hatten uns dieses Mal für ein höheres Pressing entschieden, ohne die Kontersicherung zu vernachlässigen. Die Balance hat gepasst.“