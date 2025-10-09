SG Sonnenhof - FC Bayern: "Wir werden bestens gerüstet sein"

Die SG Sonnenhof Großaspach empfängt am kommenden Samstag, 11. Oktober, den FC Bayern Alzenau zum Heimspiel. Anpfiff der Partie des 12. Spieltags in der Regionalliga Südwest in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach ist um 14 Uhr.

Cheftrainer Pascal Reinhardt: „Es war wichtig, dass wir am vergangenen Samstag in Mainz direkt wieder zurück in die Erfolgsspur gefunden haben, was die Ausbeute von Punkten angeht. Uns war auch bewusst, dass da eine ganze Menge Arbeit auf uns wartet - auch was die Bedingungen angeht - umso glücklicher sind wir, dass die Jungs diese Aufgabe so souverän gelöst haben. Wir haben nicht viel zu gelassen, haben im Kollektiv gut gegen den Ball gearbeitet und waren vor allem sehr effizient, was unsere eigenen Torchancen angeht. Nach einer nun zur Abwechslung mal normalen Trainingswoche freuen wir uns jetzt auf das Heimspiel bei uns zuhause am kommenden Samstag gegen Bayern Alzenau. Ein Aufsteiger, der in dieser Saison bereits zuhause als auch auswärts zu überzeugen wusste. Wir wollen nun aber auch endlich wieder in unserem Wohnzimmer einen positiven Flow entwickeln und werden daher bestens gerüstet sein für diese nächste Herausforderung.“

Verzichten muss Cheftrainer Pascal Reinhardt am Samstag gegen den FC Bayern Alzenau nach jetzigem Stand lediglich auf Lukas Stoppel (Aufbautraining).

Der Gegner:

Nach dem Abstieg aus der Regionalliga Südwest in der damaligen Corona-Spielzeit 2020/21 ist der FC Bayern Alzenau nun nach vier Spielzeiten in der Hessenliga wieder zurück in der Südwest-Staffel. Dabei profitierten die Bayern als Vizemeister vom Verzicht des eigentlichen Meisters FSV Fernwald auf dessen Aufstiegsrecht und machten über diesen Umweg die Rückkehr perfekt. Aktuell belegt das Team von Coach Kreso Ljubicic mit acht Punkten den 16. und damit drittletzten Tabellenplatz.

Bislang trafen der FC Bayern Alzenau und die SG Sonnenhof Großaspach in insgesamt acht Pflichtspielen aufeinander. Der direkt Vergleich geht dabei an die SG, die vier Duelle für sich entscheiden konnte. Zweimal gewann Alzenau, zwei weitere Begegnungen endeten jeweils Unentschieden. Geleitet wird die Partie am kommenden Samstag von Schiedsrichter Jason Lieser (24, SV Hetzerath) und seinen beiden Assistenten Jan-Hagen Engel und Luis Herrig.

Rund um die Partie:

Tickets für das anstehende Heimspiel in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach gibt es wie üblich im Online-Vorverkauf sowie am Spieltag an den Tageskassen. Diese öffnen wie gewohnt 90 Minuten vor Spielbeginn. Hinterlegte Tickets (inklusive Schiedsrichterkarten) können unter Vorlage eines Lichtbildausweises an Kasse 1 entgegengenommen werden. Einen ausführlichen Live-Ticker gibt es außerdem auch bei dieser Partie wieder über das FuPa-Matchcenter.

Die Spiele der Regionalliga Südwest sind außerdem im kommentierten Live-Stream via „LEAGUES“ abrufbar. So wird auch das Heimspiel der SG Sonnenhof Großaspach gegen den FC Bayern Alzenau unter https://www.leagues.football/sga live übertragen.