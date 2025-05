SG Sonnenhof erwartet Vizemeister zur "etwas speziellen" Partie

Die SG Sonnenhof Großaspach empfängt am morgigen Mittwoch zum 33. Spieltag als Meister der aktuellen Oberliga BW-Spielzeit 2024/25 die TSG Balingen. Anpfiff der Partie in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach ist um 19.00 Uhr.

Cheftrainer Pascal Reinhardt: „Das war für uns alle am Samstag gegen den VfR Aalen nochmal ein wunderbarer Tag gekrönt mit dem tollen Abschluss durch das Überreichen der Meisterschale sowie des Meisterwimpels. Da werden wir uns alle noch lange und gerne daran zurückerinnern. Letztendlich spricht die gezeigte Leistung aber auch für den Charakter der Mannschaft, nochmal so ein überzeugendes Heimspiel gegen einen guten Gegner abzuliefern. Wir waren vorne sehr aktiv, haben hinten nur ganz wenig zugelassen und es ist erstaunlich, mit welcher Überzeugung die Jungs nach wie vor an die Sache rangehen. Die bevorstehende Partie am morgigen Abend gegen Balingen ist dann natürlich aber schon eine etwas spezielle. Einerseits, aufgrund des Hinspiels, aber andererseits auch aufgrund der Tabellenkonstellation sowie des anstehenden Pokalfinals am 24. Mai. Für uns ist es morgen Abend dennoch unser letztes Heimspiel in dieser Saison und daher versteht es sich auch von selbst, dass wir uns nochmal bestmöglich präsentieren und unsere historische Serie weiter fortführen wollen.“

Nach wie vor verzichten muss Cheftrainer Pascal Reinhardt auch morgen Abend auf Marius Kunde (OP nach Mittelfußbruch) und Niklas Pollex (Aufbautraining). Dagegen kehrt Janis Gesell nach seiner abgesessenen Rotsperre wieder in das Aufgebot des Dorfklubs zurück.

Der Gegner

Aktuell belegt die TSG Balingen mit 73 Punkten aus den bisherigen 31 Saisonspielen den zweiten Tabellenplatz in der Oberliga BW. Dabei hat sich das Team von Coach Murat Isik mit einem 2:1-Heimsieg am vergangenen Samstag gegen den FSV Hollenbach und dem gleichzeitigen Patzer des VfR Mannheim beim SSV Reutlingen (1:2) bereits drei Spieltage vor Saisonende als Vizemeister die Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur Regionalliga Südwest gesichert. Dabei holte die TSG aus den vergangenen fünf Ligapartien zehn Punkte und musste sich lediglich beim 1. CfR Pforzheim knapp mit 1:2 geschlagen geben. Gleichzeitig überzeugten die Balinger im Halbfinale des DB Regio-wfv-Pokals unter der Woche gegen den Regionalligisten SGV Freiberg Fußball und wiesen diesen überraschend souverän mit 3:0 in die Schranken. Insgesamt trafen die SG und die TSG in bislang 13 Duellen aufeinander. Mit sechs Siegen zugunsten der Aspacher geht der direkte Vergleich damit an das Team aus dem Fautenhau. Die TSG Balingen gewann vier Begegnungen, drei weitere Aufeinandertreffen endeten jeweils Unentschieden. Das Hinspiel im November vergangenen Jahres gewann die Mannschaft von Cheftrainer Pascal Reinhardt zu Gast in der Bizerba-Arena am Ende eindrucksvoll mit 6:1. Die Begegnung am morgigen Abend ist das erste von zwei Duellen der beiden Mannschaften binnen neun Tagen. Am Samstag, den 24. Mai steht dann nämlich im GAZi-Stadion auf der Waldau das große Finale im DB Regio-wfv-Pokal an, in welchem die beiden Klubs um 14.30 Uhr um das Ticket für den DFB-Pokal kämpfen. Geleitet wird die Partie am morgigen Abend von Schiedsrichter Alexander Rösch (33, TSG Bad Wurzach) und seinen beiden Assistenten Fabian Baiz und Roman Braukmann.

Rund um die Partie

Tickets für das Heimspiel am Samstag in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach gibt es noch im Online-Vorverkauf sowie am Spieltag an den Tageskassen (Eingang über Tor 3B direkt an Kasse 3). Diese öffnen auch morgen Abend wie gewohnt 90 Minuten vor Spielbeginn. Hinterlegte Tickets (inklusive Schiedsrichterkarten) können unter Vorlage eines Lichtbildausweises an Kasse 1 entgegengenommen werden. Auch beim morgigen Heimspiel informiert die SG außerdem wie gewohnt auf ihren vereinseigenen Kanälen direkt vom Spielgeschehen. Einen ausführlichen Live-Ticker gibt es auch bei dieser Partie wieder über das FuPa-Matchcenter.

Des Weiteren wird es für das Finale im DB Regio-wfv-Pokal am 24. Mai um 14.30 Uhr zu Gast auf der Waldau gegen die TSG Balingen wieder das Angebot eines Fan-Busses geben. Tickets für den Fan-Bus sind am Eingangsbereich der Arena direkt am Merchandise-Stand zum Aktionspreis von lediglich 10 Euro zu erwerben. Alternativ kann sich auch nach wie vor noch verbindlich per Mail an danielmeyer180@gmail.com angemeldet werden. Auch Tickets für das Finale sind dort wieder erhältlich. Aber auch der Online-Ticketshop für das Finale ist für den Erwerb nach wie vor verfügbar und direkt hier abrufbar.