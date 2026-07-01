SG Sonnenhof: Erster Test gegen den alten Rivalen Freiberg

Für Großaspach beginnt die Vorbereitung mit einer jener Aufgaben, die im Juli mehr verraten können als das Ergebnis. Der Meister der Regionalliga Südwest und Aufsteiger in die Dritte Liga hat den Kader verändert, nicht radikal, aber spürbar. Mark Gashi, Marius Uhl, Noah Santiago Lorch, Marlon Faß, Deli Hajdini und Robin Dittrich sollen sich einfinden in eine Mannschaft, die ihren erfolgreichen Kern bewahren, aber zugleich neue Rollen verteilen muss.

Gerade deshalb wird Trainer Pascal Reinhardt in Heilbronn-Biberach genau hinschauen: Wie schnell greifen Abläufe? Wer übernimmt Verantwortung? Und wie wird der kleine personelle Umbruch aufgefangen, nachdem Spieler wie Michael Kleinschrodt, Mert Tasdelen oder Hugo Kretschmar den Klub verlassen haben? Die Partie bietet dafür einen ersten, vorsichtigen Blick hinter die Kulissen einer Mannschaft im Übergang.

Gegen den SGV Freiberg, selbst ein gestandener Regionalligist, geht es noch nicht um Reifeprüfungen. Aber es geht um Haltung. Großaspach will im ersten Test der Vorbereitung auf die Drittliga-Saison einen guten Eindruck hinterlassen: laufstark, wach, strukturiert. Der Sommer ist jung. Doch wer aufgestiegen ist, weiß, dass jedes Detail im Profifußball früher zählt, als es im Kalender wirklich aussieht.