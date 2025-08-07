SG Sonnenhof: "Ein offensiv ausgerichtetes Spiel abliefern"

Die SG Sonnenhof Großaspach gastiert am kommenden Samstag zum zweiten Spieltag der Regionalliga Südwest-Spielzeit 2025/26 beim FC- Astoria Walldorf. Anpfiff der Partie im Dietmar-Hopp-Sportpark in Walldorf ist um 14 Uhr.
Die Stimme
Cheftrainer Pascal Reinhardt: „Es war enorm wichtig, dass wir mit einem positiven Erlebnis in die neue Saison starten. Das ist uns zuhause in unserem Wohnzimmer auch sehr überzeugend gelungen. Wir wissen das Ergebnis aber auch richtig einzuordnen, zumal wir es am kommenden Samstag mit einer ganz anderen Mannschaft zu tun bekommen. Ein Team, das bereits seit vielen Jahren in dieser Liga spielt und genau weiß, worauf es ankommt. Und genau darauf stellen wir uns ein und werden uns gezielt vorbereiten. Wir wollen wieder ein offensiv ausgerichtetes Spiel abliefern und an die Leistung der Vorwoche anknüpfen. Wir haben bereits gezeigt, dass wir uns nicht verstecken müssen und dass wir immer in der Lage sind, jedem Gegner wehzutun. So wollen wir es auch am Samstag wieder angehen, gepaart mit großer Vorfreude auf unser erstes Auswärtsspiel in dieser Saison.“
Die Personalsituation
Für das erste Auswärtsspiel der noch jungen Saison am kommenden Samstag in Walldorf hat Cheftrainer Pascal Reinhardt nach jetzigem Stand alle Akteure zur Verfügung.
Der Gegner
In seine mittlerweile nun 12. Spielzeit in der Regionalliga Südwest ist der FC-Astoria Walldorf gestartet und gilt damit quasi fast schon zum festen Inventar dieser Spielklasse. Dabei landeten die Walldorfer zum zweiten Mal in Folge am Ende der Saison auf dem elften Tabellenplatz und hielten sich über die gesamte Spielzeit hinweg fern von den Abstiegsrängen. Verstärkt hat sich der FCA zu Saisonbeginn gleich auf mehreren Positionen. Neu dabei sind Ferdinand Gebert (aus der U19 der TSG Hoffenheim), Marvin Mutz (aus der U19 des Karlsruher SC), Wycliff Yeboah (vom 1. CfR Pforzheim), Iosif Maroudis (vom SGV Freiberg Fußball), Konrad Riehle (vom SV Stuttgarter Kickers), Jacob Collmann (vom FC 08 Homburg) sowie Yasin Zor (vom 1. FC Kaiserslautern II).
Dagegen nicht mehr an Bord sind unter anderem ehemalige Leistungsträger wie Jihad Boutakhrit (FC Bayern Alzenau), Marco Rienhardt (Bahlinger SC), Jonas Arcalean (1. FC Lokomotive Leipzig) und Jannis Boziaris (FC Energie Cottbus). Gleichzeitig endete mit dem Saisonstart aber auch die Ära von Ex- Cheftrainer Matthias Born, der über zehn Jahre lang der tonangebende Mann an der Seitenlinie war und die Astoria in über 400 Pflichtspielen betreute. In die Born- Fußstapfen tritt Andreas Schön, der zuvor bereits als Co-Trainer beim FC-Astoria tätig war und zum Auftakt beim torlosen Remis zu Gast beim 1. FSV Mainz 05 II auch direkt punktete.
Bislang trafen die Blau-Weißen und die SG Sonnenhof Großaspach in insgesamt acht Pflichtspielen aufeinander. Der direkte Vergleich geht dabei an die Gastgeber, die viermal als Sieger den Platz verließen. Zweimal gewannen die Aspacher, zwei weitere Begegnungen endeten jeweils Unentschieden. Geleitet wird die Partie des ersten Spieltags von Schiedsrichter Christian Steib (SC Dortelweil) und seinen beiden Assistenten Fabian Bierau und Lars Wacker.
Rund um die Partie
Auch am Samstag informiert die SG wie gewohnt auf ihren vereinseigenen Kanälen direkt vom Spielgeschehen. Einen ausführlichen Live-Ticker gibt es auch am kommenden Samstag wieder über das FuPa-Matchcenter. Tickets für die Partie gibt es vor Ort an den Tageskassen sowie vorab im Online-Ticketshop auf der Website des FC- Astoria.
Die Spiele der Regionalliga Südwest sind außerdem im kommentierten Live-Stream via „LEAGUES“ abrufbar. So wird auch das Gastspiel der SG Sonnenhof Großaspach beim FC-Astoria Walldorf am Samstag unter https://www.leagues.football/sga live übertragen. Ein Match-Pass ist für 6,99 Euro erhältlich. Darüber hinaus gibt es verschiedene Streaming-Paket-Modelle, welche über denselben Link seitens LEAGUES angeboten werden.