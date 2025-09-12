SG Sonnenhof dreht 0:2 spät und gewinnt dennoch nicht

Zum Start in den 7. Spieltag der Regionalliga Südwest gab es ein torreiches und am Ende sogar dramatisches Unentschieden. Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach und die Kickers Offenbach teilen sich die Punkte.
---
Bereits nach fünf Minuten sorgte Valdrin Mustafa für die frühe Führung der Gäste aus Offenbach. Dabei blieb es lange, denn die Kickers erhöhten erst nach 66 Minuten durch Kilian Skolik auf 2:0. Doch Großaspach gab sich nicht geschlagen und kämpfte sich durch Marius Kunde (79.) und Mike Huras (85.) heran. Als Leon Maier in der 88. Minute das 3:2 für die Hausherren besorgte sah es nach dem Ende einer fulminanten Aufholjagd aus. Das letzte Wort hatten allerdings die Gäste, die durch Ron Berlinski zum 3:3 (90.+6.) ausglichen.
---
SV Sandhausen (7 Punkte, Platz 12) trifft auf Aufsteiger TSG Balingen (3 Punkte, Platz 18). Sandhausen will den Abstand zur Abstiegszone vergrößern, Balingen benötigt dringend Punkte für den Klassenerhalt.
---
Tabellenführer SGV Freiberg (18 Punkte, Platz 1) empfängt Bahlinger SC (3 Punkte, Platz 17). Freiberg strebt den siebten Sieg in Serie an, während Bahlingen um den Anschluss ans Mittelfeld kämpft.
---
SV Stuttgarter Kickers (10 Punkte, Platz 6) empfängt SC Freiburg II (6 Punkte, Platz 14). Die Kickers wollen weiter in der oberen Tabellenhälfte bleiben, Freiburg II Punkte für den Klassenerhalt sammeln.
---
FC 08 Homburg (8 Punkte, Platz 8) empfängt TSV Steinbach Haiger (13 Punkte, Platz 2). Homburg will den Anschluss ans obere Mittelfeld halten, Steinbach Haiger weiter Druck auf die Spitze ausüben.
---
SG Barockstadt Fulda Lehnerz (7 Punkte, Platz 10) trifft auf FC-Astoria Walldorf (7 Punkte, Platz 11). Beide Teams wollen sich in der Mitte der Tabelle festigen.
---
TSV Schott Mainz (5 Punkte, Platz 15) empfängt KSV Hessen Kassel (6 Punkte, Platz 13). Mainz muss punkten, um den Anschluss ans Mittelfeld nicht zu verlieren, Kassel will sich weiter im Tabellenmittelfeld stabilisieren.
---
Bayern Alzenau (5 Punkte, Platz 16) empfängt FSV Mainz 05 II (9 Punkte, Platz 7). Alzenau benötigt dringend Punkte gegen den Abstieg, Mainz 05 II will seine Serie ausbauen und in die obere Tabellenhälfte vorrücken.
---
FSV Frankfurt (13 Punkte, Platz 3) empfängt SV Eintracht Trier 05 (8 Punkte, Platz 9). Frankfurt will den Druck auf die Tabellenspitze aufrechterhalten, Trier strebt einen Sieg zur Verbesserung der Position in der oberen Tabellenhälfte an.
