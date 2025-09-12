 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
SG Sonnenhof dreht 0:2 spät und gewinnt dennoch nicht

Regionalliga Südwest: Die Übersicht aller Partien des 7. Spieltags

Zum Start in den 7. Spieltag der Regionalliga Südwest gab es ein torreiches und am Ende sogar dramatisches Unentschieden. Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach und die Kickers Offenbach teilen sich die Punkte.

Heute, 19:00 Uhr
SG Sonnenhof Großaspach
SG Sonnenhof GroßaspachGroßaspach
Kickers Offenbach
Kickers OffenbachOffenbach
3
3

Bereits nach fünf Minuten sorgte Valdrin Mustafa für die frühe Führung der Gäste aus Offenbach. Dabei blieb es lange, denn die Kickers erhöhten erst nach 66 Minuten durch Kilian Skolik auf 2:0. Doch Großaspach gab sich nicht geschlagen und kämpfte sich durch Marius Kunde (79.) und Mike Huras (85.) heran. Als Leon Maier in der 88. Minute das 3:2 für die Hausherren besorgte sah es nach dem Ende einer fulminanten Aufholjagd aus. Das letzte Wort hatten allerdings die Gäste, die durch Ron Berlinski zum 3:3 (90.+6.) ausglichen.

Morgen, 14:00 Uhr
SV Sandhausen
SV SandhausenSandhausen
TSG Balingen
TSG BalingenTSG Balingen
14:00live

SV Sandhausen (7 Punkte, Platz 12) trifft auf Aufsteiger TSG Balingen (3 Punkte, Platz 18). Sandhausen will den Abstand zur Abstiegszone vergrößern, Balingen benötigt dringend Punkte für den Klassenerhalt.

Morgen, 14:00 Uhr
SGV Freiberg
SGV FreibergFreiberg
Bahlinger SC
Bahlinger SCBahlinger SC
14:00live

Tabellenführer SGV Freiberg (18 Punkte, Platz 1) empfängt Bahlinger SC (3 Punkte, Platz 17). Freiberg strebt den siebten Sieg in Serie an, während Bahlingen um den Anschluss ans Mittelfeld kämpft.

Morgen, 14:00 Uhr
SV Stuttgarter Kickers
SV Stuttgarter KickersStg. Kickers
SC Freiburg
SC FreiburgSC Freiburg II
14:00live

SV Stuttgarter Kickers (10 Punkte, Platz 6) empfängt SC Freiburg II (6 Punkte, Platz 14). Die Kickers wollen weiter in der oberen Tabellenhälfte bleiben, Freiburg II Punkte für den Klassenerhalt sammeln.

Morgen, 14:00 Uhr
FC 08 Homburg
FC 08 HomburgFC Homburg
TSV Steinbach Haiger
TSV Steinbach HaigerTSV Steinbach Haiger
14:00live

FC 08 Homburg (8 Punkte, Platz 8) empfängt TSV Steinbach Haiger (13 Punkte, Platz 2). Homburg will den Anschluss ans obere Mittelfeld halten, Steinbach Haiger weiter Druck auf die Spitze ausüben.

Morgen, 14:00 Uhr
SG Barockstadt Fulda Lehnerz
SG Barockstadt Fulda LehnerzBarockstadt
FC-Astoria Walldorf
FC-Astoria WalldorfFCA Walldorf
14:00

SG Barockstadt Fulda Lehnerz (7 Punkte, Platz 10) trifft auf FC-Astoria Walldorf (7 Punkte, Platz 11). Beide Teams wollen sich in der Mitte der Tabelle festigen.

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Schott Mainz
TSV Schott MainzSchott Mainz
KSV Hessen Kassel
KSV Hessen KasselKSV Hessen
14:00live

TSV Schott Mainz (5 Punkte, Platz 15) empfängt KSV Hessen Kassel (6 Punkte, Platz 13). Mainz muss punkten, um den Anschluss ans Mittelfeld nicht zu verlieren, Kassel will sich weiter im Tabellenmittelfeld stabilisieren.

Morgen, 14:00 Uhr
Bayern Alzenau
Bayern AlzenauBayern Alzenau
FSV Mainz 05
FSV Mainz 05Mainz 05 II
14:00

Bayern Alzenau (5 Punkte, Platz 16) empfängt FSV Mainz 05 II (9 Punkte, Platz 7). Alzenau benötigt dringend Punkte gegen den Abstieg, Mainz 05 II will seine Serie ausbauen und in die obere Tabellenhälfte vorrücken.

So., 14.09.2025, 14:00 Uhr
FSV Frankfurt
FSV FrankfurtFSV Frankf.
SV Eintracht Trier 05
SV Eintracht Trier 05Eintr. Trier
14:00live

FSV Frankfurt (13 Punkte, Platz 3) empfängt SV Eintracht Trier 05 (8 Punkte, Platz 9). Frankfurt will den Druck auf die Tabellenspitze aufrechterhalten, Trier strebt einen Sieg zur Verbesserung der Position in der oberen Tabellenhälfte an.

