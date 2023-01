SG Sonnenhof: Doppelter Grund zur Freude für Elias Rahn Großaspachs lange verletzter Verteidiger kehrt auf den Platz zurück und verlängert vorher noch seinen Vertrag.

Richtig aktiv wird Elias Rahn eigentlich erst am Montagnachmittag wieder. Dann startet die SG Sonnenhof Großaspach in die Vorbereitung zur zweiten Saisonhälfte und der seit Anfang September verletzte Fußballer darf endlich wieder mitmischen.

Gut beschäftigt war der 20-Jährige allerdings auch schon gestern, wenn auch nur mit dem Kugelschreiber. Der Außenverteidiger verlängerte beim Oberliga-Zweiten seinen Vertrag, der im Sommer ausgelaufen wäre, um zwei Jahre. Damit hat sich Rahn nun bis zum 30. Juni 2025 an die SG gebunden.

In den Fautenhau gekommen war der ursprünglich vom SV Breuningsweiler stammende Elias Rahn das erste Mal im Sommer 2021. Im damaligen Regionalliga-Kader stand er zunächst aber vor allem in der zweiten Reihe. Deshalb ging es nach einem halben Jahr als Leihspieler zum benachbarten Oberligisten TSG Backnang, bei dem sich der Abwehrspieler nach der Winterpause schnell einen Stammplatz erkämpfte.

Deshalb war es wenig überraschend, dass Rahn nach seiner Rückkehr zur in die Oberliga abgestiegenen SG Sonnenhof dort sofort zum Stammpersonal zählte und im zweiten Anlauf sein Potenzial beweisen durfte. In den ersten sechs Saisonspielen war er sechsmal für die Anfangsformation nominiert und stand in jeder Partie auch beim Schlusspfiff noch auf dem Platz. Mit Rahn ist die Mannschaft noch ohne Niederlage. Entsprechend hart traf es Großaspach, als sich der gebürtige Winnender am 8. September in einer Trainingseinheit einen Sehnenabriss am Hüftbeuger zuzog und seitdem ausfällt. Erst nach mehreren Umstellungen und Versuchen sowie dem Wechsel von Bastian Frölich von der Innenverteidigung auf die rechte Abwehrseite gelang es Trainer Evangelos Sbonias, die entstandene große Lücke zu schließen.

Entsprechend froh ist Benedikt Röcker als Leiter Sport und Organisation der SG über die Unterschrift Rahns und dessen Rückkehr auf den Platz, denn: „Elias hat in den ersten Wochen der Saison einen super Eindruck hinterlassen und zählte – trotz seines noch jungen Alters – bereits zu den Leistungsträgern. Er hatte maßgeblichen Anteil am tollen Saisonstart unserer Elf.“

Der Spieler bekennt: „Ich bin sehr glücklich, dass es mit der vorzeitigen Verlängerung geklappt hat und die SG mir dadurch gleichzeitig deutlich signalisiert hat, auch in Zukunft mit mir planen zu wollen.“ Vor allem freut sich der 20-Jährige aber wohl, nach viereinhalbmonatiger Auszeit wieder ins Mannschaftstraining einsteigen zu können. Schließlich „möchte ich in den kommenden Monaten wieder meinen Teil zu einer erfolgreichen Restsaison beitragen“.