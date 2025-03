SG Sonnenhof: "Die Mannschaft soll das auf jeden Fall genießen"

Die SG Sonnenhof Großaspach testet am heutigen Mittwochabend im Rahmen eines Nike-Freundschaftsspiels auswärts bei Eintracht Frankfurt. Anpfiff der Partie beim Bundesligisten im Ahorn Camp Sportpark in Dreieich ist um 19 Uhr.

Nicht mit an Bord sein wird Antonis Aidonis, der aufgrund von muskulären Problemen ausfällt. Auch der angeschlagene Fabian Eisele wird am heutigen Abend geschont. Ansonsten hat Cheftrainer Pascal Reinhardt den kompletten Kader zur Verfügung und hat zudem mit Mark Gashi, Hugo Aris Kretschmar, Fabio Lettieri und Leon Schürer vier Akteure aus der U19 mit dabei.

Der Gegner

Aktuell belegt die Eintracht mit 45 Zählern nach 26 Spieltagen den 4. Tabellenplatz in der Bundesliga und nimmt Kurs auf die direkte Qualifikation für die UEFA Champions League-Saison 2025/26. Darüber hinaus steht das Team von Cheftrainer Dino Toppmöller im Viertelfinale der UEFA Europa League und trifft dort jeweils im Hin- und Rückspiel Mitte April auf den englischen Spitzen-Club Tottenham. Nach dem heutigen Testspiel geht es für die Frankfurter im Liga-Alltag am kommenden Samstag um 15.30 Uhr zuhause im Deutsche Bank Park gegen den VfB stuttgart. Trotz seines spektakulären Wechsels im Winter zu Manchester City für ca. 75 Mio. € ist Omar Marmoush nach wie vor noch der derzeitige Top-Scorer im Kader von Eintracht Frankfurt (15 Tore | Assists). Doch der DFB-Pokalsieger von 2018 hat entsprechend auf den Winter-Abgang reagiert und mit Elye Wahi (von Olympique Marseille) und Michy Batshuayi (von Galatasaray Istanbul) gleich zwei namhafte Offensiv-Neuzugänge verpflichtet.

Aufgrund der aktuellen Länderspielpause nicht mit von der Partie sein werden bei der Eintracht am heutigen Abend die Nationalaspieler Robin Koch (Deutschland), Ansgar Knauff, Nnamdi Collins, Nathaniel Brown (alle Deutschland U21), Farès Chaibi (Algerien), Arthur Theate (Belgien), Rasmus Kristensen (Dänemark), Oscar Hojlund (Dänemark U21), Hugo Ekitiké (Frankreich), Aurèle Amenda (schweiz), Can Uzun (Türkei) sowie Noah Fenyö (Ungarrn U19). Geleitet wird die Partie im Ahorn Camp Sportpark in Dreieich von Schiedsrichter Felix Ebert (29, FSG Kirtorf) und seinen beiden Assistenten Maximilian Prölss und Leonard Martin.

Rund um die Partie

Das Nike-Freundschaftsspiel wird live und frei empfangbar ab 18.55 Uhr bei Sky Sport News HD übertragen. Darüber hinaus bietet auch EintrachtTV die Partie im exklusiven Live-Stream an. Wie gewohnt informiert auch die SG wieder auf ihren Kanälen direkt vom Spielgeschehen. Einen Live-Ticker gibt es auch bei dieser Partie wieder über das FuPa-Matchcenter.

Tickets für die Testspiel-Partie gibt es nach wie vor noch im Online-Vorverkauf. Der Einlass beginnt am heutigen Abend um 17.30 Uhr.