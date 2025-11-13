SG Sonnenhof: "Die Kickers haben gegen den Ball eine klare Struktur"

Die SG Sonnenhof Großaspach empfängt am kommenden Samstag, 15. November 2025, die Stuttgarter Kickers zum Heimspiel. Anpfiff der Partie des 17. Spieltags und zugleich letzten Hinrunden-Spiels der aktuellen Regionalliga Südwest-Saison in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach ist um 14 Uhr.
Die Stimme:
Cheftrainer Pascal Reinhardt: „Wir haben in Fulda einen starken Fight abgeliefert und am Ende dann auch einen in Summe verdienten Sieg eingefahren. Das tut uns gut, vor allem, dass wir auch mal in so einem kampfbetonten Spiel drei Zähler mit nach Hause nehmen. Dieses gute Gefühl haben wir auch mit in die aktuelle Trainingswoche genommen. Die Jungs sind super drauf und voller Vorfreude auf das anstehende Heimspiel am kommenden Samstag bei uns zuhause gegen die Stuttgarter Kickers. Die Kickers haben gegen den Ball eine klare Struktur, verfolgen einen intensiven Spielstil und verfügen vor allem im Zentrum über reichlich Erfahrung. Für uns zählt, dass wir eine bislang wirklich gute Halbserie nun auch positiv zu Ende bringen wollen. Diese Partie kommt uns aufgrund der Länderspielpause auch sehr gelegen. Uns erwartet eine tolle Kulisse. Das haben wir uns in den vergangenen Monaten hart erarbeitet und wollen diesen Moment dann auch alle gemeinsam genießen und wieder für Furore sorgen.“
Die Personalsituation:
Nach jetzigem Stand hat Cheftrainer Pascal Reinhardt für das „Spiel der Woche“ am Samstag zuhause gegen die Stuttgarter Kickers den kompletten Kader zur Verfügung.
Der Gegner:
Mit aktuell 26 Punkten aus den bisherigen 16 Saisonspielen belegen die Stuttgarter Kickers momentan den neunten Tabellenplatz der Regionalliga Südwest. Zuletzt holte das Team von Coach Marco Wildersinn zwölf Punkte aus den vergangenen fünf Partien und musste sich lediglich auswärts beim FC 08 Homburg knapp mit 1:2 geschlagen geben. Die vergangene Spielzeit schloss der ehemalige Bundesligist auf dem sechsten Tabellenplatz ab. In der Vorsaison scheiterten die Kickers knapp am direkten Durchmarsch von der Oberliga BW in die 3. Liga, als die Stuttgarter am letzten Spieltag durch eine 0:3-Niederlage in Homburg vom VfB Stuttgart II noch von der Tabellenspitze verdrängt wurden und damit die Rückkehr in den Profifußball knapp verpassten.
Neu im Kader auf der Waldau sind seit dieser Saison Samuel Unsöld (vom FC Bayern München II), Bela Dumrath (per Leihe vom FC St. Gallen), Marlon Faß (per Leihe von der SG Dynamo Dresden), Maximilian Zaiser (vom FC Würzburger Kickers), Vincent Schwab (vom TSV Steinbach Haiger), Jacob Danquah und Melkamu Frauendorf (Beide von Hannover 96 II) sowie Nico Fundel und David Udogu (Beide vom FV Illertissen). Dagegen nicht mehr an Bord sind unter anderem Nyamekye Awortwie-Grant (FC Energie Cottbus), Sinan Tekerci (SV Eintracht-Trier), David Kammerbauer (Sportfreunde Siegen), Dennis De Sousa Oelsner (TSV Schott Mainz), Ramon Castellucci (FV Ravensburg), Konrad Riehle (FC-Astoria Walldorf), Paul Polauke (SGV Freiberg Fußball), Marcel Schmidts (1. Göppinger SV) und Vico Meien (VfR Aalen).
Bislang trafen die SG Sonnenhof Großaspach und die Stuttgarter Kickers in insgesamt 17 Pflichtspielen aufeinander. Und die Bilanz könnte nicht ausgeglichener sein: Sechsmal siegten die Aspacher, sechs Duelle entschieden die Kickers für sich und fünf weitere Begegnungen endeten jeweils Unentschieden. Geleitet wird die Partie am kommenden Samstag von Schiedsrichter Jan-Vincent Ritter (TuS 28 Münchweiler- Alsenz) und seinen beiden Assistenten Julien Belzer und Florian Stahl.
Rund um die Partie:
Tickets für das anstehende Heimspiel-Highlight in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach gibt es noch im Online-Vorverkauf sowie am Spieltag an den Tageskassen. Hinterlegte Tickets (inklusive Schiedsrichterkarten) können unter Vorlage eines Lichtbildausweises an Kasse 1 entgegengenommen werden. Die Öffnung des Vorplatzes sowie der dazugehörigen Imbiss-Stände erfolgt bereits ab 11.00 Uhr. Ebenfalls wird auch die Tageskasse 3 zu dieser Uhrzeit öffnen.
Um die Anfahrts- und Parksituation am Samstag vor Ort zu entspannen, rät die SG Sonnenhof Großaspach allen Stadionbesuchern, sich frühzeitig auf den Weg in Richtung WIRmachenDRUCK Arena zu machen und im Idealfall – sofern möglich - die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Hierfür stehen ab 11:45 Uhr vom ZOB Backnang aus in Richtung Arena wieder Shuttlebusse bereit. Die letzte Fahrt nach Abpfiff von der Haltestelle unterhalb der WIRmachenDRUCK Arena zurück an den Bahnhof Backnang ist dann um 17:00 Uhr.
Folgende Zugänge in die Arena stehen am Samstag jeweils bereit:
Zugang Stehplatz Heim über Tor 3
Zugang Gegentribüne über Tor 3 oder Tor 5
Zugang Haupttribüne und VIP über Tor 1
Zugang Block M über Tor 7 (Gäste)
Zugang Block N/O über Tor 9 (Gäste)
Wichtiger Hinweis für alle Besucher: Taschen über der DIN A4-Größenordnung dürfen nicht mit ins Stadion hineingenommen werden. Vor Ort gibt es keine Möglichkeit zur Aufbewahrung.
Die Spiele der Regionalliga Südwest sind außerdem im kommentierten Live-Stream via „LEAGUES“ abrufbar. So wird auch das Heimspiel der SG Sonnenhof Großaspach gegen die Stuttgarter Kickers unter https://www.leagues.football/sga live übertragen.